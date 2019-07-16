Девушка Андрея Богдана не ревнует его к Зеленскому

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после развода со своей супругой встречается со светской львицей Анастасией Сличной. Об этом сообщает "Страна.UA".

Как утверждает источник, впервые Богдан опубликовал фотографию со своей возлюбленной во Львове, после чего появилась информация о том, что пара состоит в романтических отношениях.

По словам Анастасии Сличной, с соратником Зеленского, которого дизайнер характеризует исключительно с положительной стороны, она знакома давно, однако сблизились они лишь в конце 2018 года.

"Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце", - говорит девушка.

Анастасия и Андрей. фото: strana.ua

Также Сличная не стала рассказывать, делал ли ей Богдан предложение руки и сердца, но пообещала в будущем огласить такую информацию прессе.

Анастасия Сличная – светская львица и бизнесвемун. В недавнем прошлом она была кинопродюсером компании Wise Vision, является сооснователем платформы по продаже дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также является совладелицей La Mare – бренда купальников и женского нижнего белья.

Напомним, что Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.