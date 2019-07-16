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16 липня 2019, вівторок, 18:09 11
Життя 2019-07-16T19:00:33+03:00
Українські Новини
Дівчина Андрія Богдана не ревнує його до Зеленського

Дівчина Андрія Богдана не ревнує його до Зеленського

Анастасія Сличная і Андрій Богдан. фото: strana.ua
Анастасія Сличная і Андрій Богдан. фото: strana.ua

Голова Офісу президента України Андрій Богдан після розлучення зі своєю дружиною зустрічається зі світською левицею Анастасією Сличной. Про це повідомляє "Страна.UA".

Як стверджує джерело, вперше Богдан опублікував фотографію зі своєю коханою у Львові, після чого з'явилася інформація про те, що пара перебуває в романтичних стосунках.

За словами Анастасії Слічною, з соратником Зеленського, якого дизайнер характеризує виключно з позитивного боку, вона знайома давно, однак зблизилися вони лише наприкінці 2018 року.

"Андрій прийшов до мене на день народження і вкрав моє серце", - каже дівчина.

Анастасія та Андрій, фото: з особистого архівуАнастасія і Андрій. фото: strana.ua

Також Слічна не стала розповідати, чи робив їй Богдан пропозицію руки і серця, але пообіцяла в майбутньому оприлюднити таку інформацію пресі.

Анастасія Сличная – світська левиця і бизнесвумен. У недавньому минулому вона була кінопродюсером компанії Wise Vision, є співзасновником платформи з продажу дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR, а також є співвласницею La Mare – бренду купальників і жіночої нижньої білизни.

Нагадаємо, що Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води.

Тим часом керівництво Офісу Президента працює безкоштовно.

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