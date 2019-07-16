На парламентских выборах место голосования поменяли 281 000 человек

280 922 избирателя временно сменили место голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

"15 июля завершился процесс временного изменения места голосования. С 24 мая своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца", - сказано в нем.

Наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и Киева - 42 642 и 21 239 соответственно.

Как сообщали Українські Новини, место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили почти 220 тысяч украинцев. Больше всего заявлений на смену места голосования подали жители Донецкой области.



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