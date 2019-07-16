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16 июля 2019, вторник, 17:48 283
Выборы 2019-07-16T17:49:06+03:00
Українські Новини
На парламентских выборах место голосования поменяли 281 000 человек

На парламентских выборах место голосования поменяли 281 000 человек

280 922 избирателя временно сменили место голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

"15 июля завершился процесс временного изменения места голосования. С 24 мая своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца", - сказано в нем.

Наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и  Киева - 42 642 и 21 239 соответственно.

Как сообщали Українські Новини, место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили почти 220 тысяч украинцев. Больше всего заявлений на смену места голосования подали жители Донецкой области.


Ранее на полиграфкомбинате "Украина" рассказали о процессе работы над бюллетенями, а также показали готовый бюллетень на выборы в Раду.

Больше новостей о: Парламентские выборы Смена места голосования место голосования

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