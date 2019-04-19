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19 апреля 2019, пятница, 22:42 504
Выборы 2019-04-19T23:30:01+03:00
Українські Новини
Порошенко посоветовал украинцам рожать больше

Порошенко посоветовал украинцам рожать больше

Петр Порошенко. Трансляция НОТУ
Петр Порошенко. Трансляция НОТУ

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что для борьбы с демографическим кризисом в Украине украинцам нужно рожать больше.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос доктора исторических наук Ярослава Грицака, во время дебатов в студии "Суспільного", пишет "Украинская правда".

По словам Порошенко, украинская семья должна быть защищена.

"Я не буду отвечать, что украинцы должны больше любить друг друга, но украинская семья должна быть защищена", - сказал он, отвечая о преодолении демографического кризиса в Украине.

Порошенко заявил, что есть несколько шагов к преодолению этого кризиса.

"Шаг первый - это борьба с бедностью ... Наш путь - это решительный рост уровня средней заработной платы, чтобы украинец мог заработать здесь столько, чтобы потерять мотивацию ехать за границу", - сказал он.

"Вторая позиция. У нас рождения 3-4-го ребенка не должно быть билетом в бедность. Мы с первого апреля начали программу, по которой каждый третий ребенок будет получать прожиточный минимум. Сегодня - это более 1600 гривен, со второго полугодия это будет 1779 гривен", - добавил Порошенко.

"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", - посоветовал Порошенко.

Грицак, когда озвучивал вопросы Порошенко, призвал не отвечать в стиле "надо рожать больше", а рассказать о реальных шагах в борьбе с разводами, выездом украинцев за границу.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Тем временем Зеленский не прибыл на теледебаты с Порошенко на Общественное ТВ.

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