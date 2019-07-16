В МВФ заявили, що Україна втратить третину працездатного населення

Чисельність працездатного населення в Україні через 30 років скоротиться більш ніж на 30%.

Про це повідомляється в прогнозі МВФ.

Дана тенденція, за винятком Туреччини, буде характерна для всієї Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (країни CESEE) у зв'язку з низькою народжуваністю та міграцією.

На думку аналітиків, ці європейські країни стикаються сьогодні з серйозним демографічним тиском. Зокрема, число працездатних людей швидко скорочується, і нічого не свідчить, що ця тенденція повернеться назад. Крім того, еміграція загострила проблему пропозиції робочої сили і прискорила старіння, оскільки вирішили їхати на заробітки за кордон, як правило, більш молоді і освічені, ніж ті, хто залишився у своїх країнах.

Також у МВФ прогнозують, що до 2030 року працездатне населення всіх країн CESEE скоротиться на 10%, а до 2050 року – на 26%. Але, відзначають аналітики, найбільш несолодко доведеться Україні, Болгарії, Латвії та Польщі.

Внаслідок демографічних змін темпи зростання економіки поступово скоротяться у всіх цих країнах, якщо ті не будуть компенсувати втрати зовнішніми притоками. У перерахунку на душу населення середньорічне зростання ВВП в цьому регіоні з 2020-го по 2050-й роки опуститься приблизно на 0,6%, що спровокує загальне зниження рівня виробництва на 17%.

Як повідомляли Українські Новини, Росія опустилася з 2-го на 4-е місце за об'ємом приватних грошових переказів в Україну.

Тим часом, українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році, а Порошенко порадив українцям народжувати більше.