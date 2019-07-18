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18 июля 2019, четверг, 06:15 110
Lifestyle 2019-07-18T06:15:01+03:00
Українські Новини
Где содержатся нитраты и как защитить себя

Где содержатся нитраты и как защитить себя

Овощи и фрукты. Фото: pixabay
Овощи и фрукты. Фото: pixabay

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма. Большинство здоровых людей не будут иметь проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред.

На количество нитратов в растениях могут влиять не только удобрения, но и природные явления, которые сложно регулировать. А именно химический состав почвы или воды для полива, количество света, плотность посевов и даже часть суток, когда собирали урожай.

"Распространено мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов. На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек", - говорится в сообщении.

ВОЗ рекомендованной дневной дозой нитратов указывает 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг.

Можно употреблять меньше овощей, фруктов и ягод с первого урожая - нитратов в них все-таки может быть немного больше.

Если знаете о высоком уровне нитратов в грунтовых водах, можно обрезать ту часть овоща, которая может содержать нитраты. Например, в столовой свекле нужно отрезать верхнюю и нижнюю часть корнеплодов, в кабачков - кожицу, у огурцов и редиса - отрезать хвостики и очистить от кожуры, в капусте стоит избавиться от верхних листьев и не есть кочерыжку. Арбузы, как и дыни, наибольшую часть нитратов накапливают в недозрелых частях мякоти, прилегающей к кожуре. Особенно эти советы актуальны для детского питания.

Можно готовить овощи. Одним из эффективных способов уменьшить количество нитратов есть вываривание. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

Не нужно покупать нитрат-тестеры, потому что они не работают.

Нужно помнить, что овощи, фрукты и ягоды - это неотъемлемая часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать их количество в рационе - совершенно не нужно.

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