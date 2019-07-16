Сарненский районный суд Ровенской области рассмотрит 25 июля административный протокол, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.\r\nОб этом говорится в расписании дел на сайте суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 25 июля в 14:00 суд рассмотрит административный протокол в отношении Сытника.\r\nОн обвиняется в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков.\r\nУказанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).\r\nДело будет рассматривать 30-летний судья Алексей Рыжий.\r\nОн был назначен судьей на 5-летний срок в августе 2016 года экс-Президентом Петром Порошенко\r\nКак сообщали Українськi Новини, Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на Сытника из-за не декларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.\r\nГенпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.