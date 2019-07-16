Сарненский районный суд Ровенской области рассмотрит 25 июля административный протокол, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом говорится в расписании дел на сайте суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 25 июля в 14:00 суд рассмотрит административный протокол в отношении Сытника.

Он обвиняется в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков.

Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Дело будет рассматривать 30-летний судья Алексей Рыжий.

Он был назначен судьей на 5-летний срок в августе 2016 года экс-Президентом Петром Порошенко

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на Сытника из-за не декларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.