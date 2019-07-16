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16 июля 2019, вторник, 14:50 105
Жизнь 2019-07-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
Завтра в Украине немного потеплеет, но почти все области снова зальют дожди

Завтра в Украине немного потеплеет, но почти все области снова зальют дожди

Дождь. Кошки. Погода. Фото: reading
Дождь. Кошки. Погода. Фото: reading

17 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса, в Закарпатье +20…+25 градусов.

В Карпатах ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Моршине ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Сумской области небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+27 градусов, в Винницкой области +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

16 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, грозы, град и шквалы охватят почти всю Украину: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды.

Ранее синоптик рассказала, когда резко изменится погода.

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