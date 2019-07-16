Завтра в Украине немного потеплеет, но почти все области снова зальют дожди

17 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса, в Закарпатье +20…+25 градусов.\r\nВ Карпатах ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.\r\nВ Моршине ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Трускавце ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Сумской области небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+27 градусов, в Винницкой области +19…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n16 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, грозы, град и шквалы охватят почти всю Украину: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды.\r\nРанее синоптик рассказала, когда резко изменится погода.