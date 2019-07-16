На Донбассе из-за обстрела боевиками жилых домов ранены двое мужчин

На Донбассе из-за обстрела боевиками жилых домов были ранены два местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Так, сообщается, что в результате обстрелов пострадали жители Докучаевска и Горловки.

Отмечается, что в оккупированном Докучаевске на ул. Ватутина, 3 46-летний местный житель вышел на балкон своей квартиры, находящейся на 3-м этаже. В этот момент в его правое бедро попала пуля, мужчину госпитализировали. Медики сообщают, что он потерял много крови, его удалось спасти.

Также известно, что в Горловке 44-летний мужчина находился во дворе. В этот момент раздалось несколько взрывов. Когда его мать выбежала на улицу, то заметила, что ее сын ранен. Мужчину госпитализировали и установили, что он получил осколочное ранение предплечья.

Как сообщали Українські Новини, минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения.

Ранее боевики из БМП обстреляли жилые кварталы Марьинки.