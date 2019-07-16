подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 13:18 113
Судебная власть 2019-07-16T13:31:01+03:00
Українські Новини
Депутат лоббировал передачу земучастков АТОшникам, которые передали землю его помощникам

Депутат лоббировал передачу земучастков АТОшникам, которые передали землю его помощникам

Главное управление Нацполиции в Запорожской области подозревает народного депутата Вадима Кривохатько в лоббировании передачи участникам АТО земельных участков, которые потом отстранили в пользу связанных с ним лиц.

Об этом пишут "Наши гроші. Запоріжжя" со ссылкой на постановление Орджоникидзевского районного суда.

Согласно материалам дела, Управление Госгеокадастра в Запорожской области в 2014 году утвердило проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 85 га неуказанных лицу на территории Матвеевского сельского совета Вольнянского района сроком на 20 лет. Впоследствии стороны заключили соответствующий договор аренды.

Однако народный депутат Вадим Кривохатько (избран от БПП, в июле 2018 стал внефракционным) в конце 2015 направил председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии и картографии депутатское обращение, где указывалось о безхозяйственном использовании указанного участка. В то же время нардеп добавлял список лиц - участников АТО, желающих получить в собственность землю. В тот же день неуказанных помощник нардепа подал в Главное управление Госгеокадастра в Запорожской области ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства для этих лиц.

В дальнейшем Госгеокадастр признал недействительным указанное утверждении проекта землеустройства на участок размером 85 га - в связи с неоднократными жалобами Вадима Кривохатько и потому, что в течение года на него так и не зарегистрировали вещное право. После этого выдало 42 приказа об утверждении разрешений на разработку документации по землеустройству участникам АТО на участок площадью 85 га (2321583600: 02: 001: 0130).

Впоследствии выяснилось, что 12 человек передали в аренду полученные участки, а еще один продал землю ФГ "Лещенко В.М.", который связан с Вадимом Кривохатько. Учитывая это, следователи в марте 2018 открыли уголовное производство №42018080000000106 так ходатайствовали в суде о временном доступе к документам Госгеокадастра, по которым выдавали землю. Суд это ходатайство удовлетворил.

Стоит добавить, на время регистрации уголовного производства, Госгеокадастр передал в собственность участникам АТО 31 земельный участок.

Среди помощников нардепа Вадима Кривохатько указывается Лещенко Виктор Николаевич.

Напомним, глава общины получил $25 тыс. взятки за земучастки в Днипре.

Кроме того, депутат Рады Ярослав Дубневич не задекларировал 8 земельных участков.

Больше новостей о: АТО земельные участки Госреестр земучастков

Архив
Новости
На Донбассе из-за обстрела боевиками жилых домов ранены двое мужчин 14:23
Левочкин обещает реальную децентрализацию после выборов 14:06
В рамках Presszvanie прошел совместный турнир по преферансу и покеру среди журналистов 14:00 Пресс-релиз
Зеленский наградил орденом
Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу 14:00
В Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения 13:56
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok