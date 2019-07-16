підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 13:18 8
Судова влада 2019-07-16T13:30:49+03:00
Українські Новини
Депутат лобіював передачу земельних ділянок АТОшникам, які передали землю його помічникам

Депутат лобіював передачу земельних ділянок АТОшникам, які передали землю його помічникам

Головне управління Нацполіції у Запорізькій області підозрює народного депутата Вадима Кривохатька у лобіюванні передачі учасникам АТО земельних ділянок, які потім відчужили на користь пов`язаної з ним особи.

Про це пишуть "Наші гроші. Запоріжжя" з посиланням на ухвалу Орджонікідзевського районного суду.

Згідно з матеріалами справи, Головне Управління Держгеокадастру у Запорізькій області у 2014 році затвердило проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 85 га невказаній особі на території Матвіївської сільської ради Вільнянського району строком на 20 років. Згодом сторони уклали відповідний договір оренди.

Однак народний депутат Вадим Кривохатько (обраний від БПП, в липні 2018 став позафракційним) наприкінці 2015 року надіслав голові Державної служби України з питань геодезії та картографії депутатське звернення, де вказувалося про безгосподарське використання вказаної ділянки. Водночас нардеп додавав список осіб – учасників АТО, які бажали отримати у власність землю. Того ж дня невказаний помічник нардепа подав до Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області клопотання про надання дозволу на розробку проектів землеустрою для цих осіб.

Надалі Держгеокадастр визнав недійсним вказане затвердження проекту землеустрою на ділянку розміром 85 га – у зв’язку з неодноразовими скаргами Вадима Кривохатька та через те, що протягом року на неї так і не зареєстрували речове право. Після цього видало 42 накази про затвердження дозволів на розроблення документації із землеустрою учасникам АТО на ділянку площею 85 га (2321583600:02:001:0130).

Згодом з’ясувалося, що 12 осіб передали в оренду отримані ділянки, а ще одна продала землю ФГ "Лещенко В.М.", який пов’язаний з Вадимом Кривохатьком. З огляду на це, слідчі у березні 2018 року відкрили кримінальне провадження №42018080000000106 так клопотали у суді про тимчасовий доступ до документів Держгеокадастру, за якими видавали землю. Суд це клопотання задовольнив.

Варто додати, на час реєстрації кримінального провадження, Держгеокадастр передав у власність учасникам АТО 31 земельну ділянку.

Серед помічників нардепа Вадима Кривохатька вказується Лещенко Віктор Миколайович.

Нагадаємо, глава громади отримав $25 тис. хабара за земділянки в Дніпрі.

Крім того, депутат Ради Ярослав Дубневич не задекларував 8 земельних ділянок.

Більше новин про: АТО Земельна ділянка учасник АТО Вадима Кривохатько

Архів
Новини
У Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання 14:08
Льовочкін обіцяє реальну децентралізацію після виборів 14:06
Зеленський нагородив орденом
Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу 14:00
В рамках Presszvanie пройшов спільний турнір з преферансу та покеру серед журналістів 14:00 Прес-реліз
Гроші на українську медицину були завжди, не було політичної волі їх використати за призначенням, - Дубіль 13:55
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Притула обіцяє "стібати" Зеленського в своєму гумористичному шоу 11:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok