Депутат лобіював передачу земельних ділянок АТОшникам, які передали землю його помічникам

Головне управління Нацполіції у Запорізькій області підозрює народного депутата Вадима Кривохатька у лобіюванні передачі учасникам АТО земельних ділянок, які потім відчужили на користь пов`язаної з ним особи.

Про це пишуть "Наші гроші. Запоріжжя" з посиланням на ухвалу Орджонікідзевського районного суду.

Згідно з матеріалами справи, Головне Управління Держгеокадастру у Запорізькій області у 2014 році затвердило проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 85 га невказаній особі на території Матвіївської сільської ради Вільнянського району строком на 20 років. Згодом сторони уклали відповідний договір оренди.

Однак народний депутат Вадим Кривохатько (обраний від БПП, в липні 2018 став позафракційним) наприкінці 2015 року надіслав голові Державної служби України з питань геодезії та картографії депутатське звернення, де вказувалося про безгосподарське використання вказаної ділянки. Водночас нардеп додавав список осіб – учасників АТО, які бажали отримати у власність землю. Того ж дня невказаний помічник нардепа подав до Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області клопотання про надання дозволу на розробку проектів землеустрою для цих осіб.

Надалі Держгеокадастр визнав недійсним вказане затвердження проекту землеустрою на ділянку розміром 85 га – у зв’язку з неодноразовими скаргами Вадима Кривохатька та через те, що протягом року на неї так і не зареєстрували речове право. Після цього видало 42 накази про затвердження дозволів на розроблення документації із землеустрою учасникам АТО на ділянку площею 85 га (2321583600:02:001:0130).

Згодом з’ясувалося, що 12 осіб передали в оренду отримані ділянки, а ще одна продала землю ФГ "Лещенко В.М.", який пов’язаний з Вадимом Кривохатьком. З огляду на це, слідчі у березні 2018 року відкрили кримінальне провадження №42018080000000106 так клопотали у суді про тимчасовий доступ до документів Держгеокадастру, за якими видавали землю. Суд це клопотання задовольнив.

Варто додати, на час реєстрації кримінального провадження, Держгеокадастр передав у власність учасникам АТО 31 земельну ділянку.

Серед помічників нардепа Вадима Кривохатька вказується Лещенко Віктор Миколайович.

Нагадаємо, глава громади отримав $25 тис. хабара за земділянки в Дніпрі.

Крім того, депутат Ради Ярослав Дубневич не задекларував 8 земельних ділянок.