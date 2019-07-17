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17 июля 2019, среда, 07:30 298 Документ
Кабмин 2019-07-17T08:30:01+03:00
Українські Новини
Зубко в июне получил зарплату меньше, чем его заместители

Зубко в июне получил зарплату меньше, чем его заместители

Геннадий Зубко. Фото: пресс-служба Минрегионстроя
Геннадий Зубко. Фото: пресс-служба Минрегионстроя

Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за июнь составила 43,1 тыс. гривен, его заместителей, которые в марте получили премии по 100 тысяч гривен - от 49,8 тыс. до 66,3 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 70,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответах секретариата Кабинета Министров и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запросы Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Зубко в июне, составила 43 148 гривен, из них должностной оклад - 8 779 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 107 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 463 гривен, индексация - 413 гривен, премия - 7 803 гривны, отпускные - 9 673 гривны, командировочные - 6 909 гривен.

Сумма удержанных средств составила 18 914 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 24 234 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Вячеслава Негоды составила 66,3 тыс. гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 53,3 тыс. гривен, Льва Парцхаладзе - 54,4 тыс. гривен, Тараса Токарского - 49,8 тыс. гривен и врио госсекретаря Игоря Корхового - 70,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зубко получил половину майской зарплаты из-за налогов и благотворительных взносов.

Ранее Зубко заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.

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