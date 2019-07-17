Зубко в июне получил зарплату меньше, чем его заместители

Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за июнь составила 43,1 тыс. гривен, его заместителей, которые в марте получили премии по 100 тысяч гривен - от 49,8 тыс. до 66,3 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 70,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответах секретариата Кабинета Министров и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запросы Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Зубко в июне, составила 43 148 гривен, из них должностной оклад - 8 779 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 107 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 463 гривен, индексация - 413 гривен, премия - 7 803 гривны, отпускные - 9 673 гривны, командировочные - 6 909 гривен.\r\nСумма удержанных средств составила 18 914 гривен.\r\n\r\n\r\nФактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 24 234 гривны.\r\nЗарплата первого заместителя министра Вячеслава Негоды составила 66,3 тыс. гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 53,3 тыс. гривен, Льва Парцхаладзе - 54,4 тыс. гривен, Тараса Токарского - 49,8 тыс. гривен и врио госсекретаря Игоря Корхового - 70,3 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зубко получил половину майской зарплаты из-за налогов и благотворительных взносов.Ранее Зубко заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.