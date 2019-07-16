Рябошапка дал понять, что судебная реформа не затронет Национальную ассоциацию адвокатов

Заместитель Офиса президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что будущее Национальной ассоциации адвокатов зависит только от нее самой, поскольку это самоуправляемая организация.\r\nОб этом он сказал журналистам в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"Какое будущее Ассоциации адвокатов? Я не знаю, какое у них будущее, поскольку это самоуправляемая организация и это зависит исключительно от нее", - сказал он.\r\nРябошапка также добавил, что законопроект Зеленского о люстрации не предусматривает люстрацию адвокатов.\r\nТакже чиновник прокомментировал судебную реформу, которую Офис будет воплощать в жизнь.\r\n"Судебная реформа - комплексная, она будет нуждаться в длительном обсуждении и дискуссии. Для этого была создана комиссия по вопросам правовой реформы и в рамках комиссии будут нарабатываться инициативы. Очевидно, что этот парламент неспособен уже ничего принять, поэтому эта робота будет продолжена в новом парламенте. Я думаю, что это будет достаточно быстро", - отметил замглавы Офиса.\r\nРябошапка считает, что необходимо пересмотреть зарплаты тех судебных инстанций, в которых судейское вознаграждение превышает аналогичные размеры в развитых странах Европы.\r\n"Не могут в самой бедной стране Европы судьи быть самыми богатыми", - подытожил он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.\r\nЗеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.\r\nЗеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.\r\n