Рябошапка дал понять, что судебная реформа не затронет Национальную ассоциацию адвокатов

Заместитель Офиса президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что будущее Национальной ассоциации адвокатов зависит только от нее самой, поскольку это самоуправляемая организация.

Об этом он сказал журналистам в Киеве, передают Українськi Новини.

"Какое будущее Ассоциации адвокатов? Я не знаю, какое у них будущее, поскольку это самоуправляемая организация и это зависит исключительно от нее", - сказал он.

Рябошапка также добавил, что законопроект Зеленского о люстрации не предусматривает люстрацию адвокатов.

Также чиновник прокомментировал судебную реформу, которую Офис будет воплощать в жизнь.

"Судебная реформа - комплексная, она будет нуждаться в длительном обсуждении и дискуссии. Для этого была создана комиссия по вопросам правовой реформы и в рамках комиссии будут нарабатываться инициативы. Очевидно, что этот парламент неспособен уже ничего принять, поэтому эта робота будет продолжена в новом парламенте. Я думаю, что это будет достаточно быстро", - отметил замглавы Офиса.

Рябошапка считает, что необходимо пересмотреть зарплаты тех судебных инстанций, в которых судейское вознаграждение превышает аналогичные размеры в развитых странах Европы.

"Не могут в самой бедной стране Европы судьи быть самыми богатыми", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.