В Индии заполненный людьми аттракцион обрушился с высоты, есть погибшие

В городе Ахмедабад (Индия) в парке развлечений произошло крушение маятникового аттракциона, в результате которого погибли два человека, а еще 29 - пострадали. Об этом сообщает Daily Mail Online.

Так, сообщается, что авария произошла 14 июля. Аттракцион переломался во время работы, когда в нем находились люди, и часть с ними рухнула на землю.

Отмечается, что двое человек - в возрасте 22 и 24 лет погибли. Из 29 пострадавших трое в критическом состоянии.

Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия.

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