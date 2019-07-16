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16 июля 2019, вторник, 11:50 38
Азия 2019-07-16T11:50:45+03:00
Українські Новини
В Индии заполненный людьми аттракцион обрушился с высоты, есть погибшие

В Индии заполненный людьми аттракцион обрушился с высоты, есть погибшие

В городе Ахмедабад (Индия) в парке развлечений произошло крушение маятникового аттракциона, в результате которого погибли два человека, а еще 29 - пострадали. Об этом сообщает Daily Mail Online.

Так, сообщается, что авария произошла 14 июля. Аттракцион переломался во время работы, когда в нем находились люди, и часть с ними рухнула на землю.

Отмечается, что двое человек - в возрасте 22 и 24 лет погибли. Из 29 пострадавших трое в критическом состоянии.

Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Кирилловке цепная карусель с людьми "зависла" на высоте.

Ранее в Днипре в кабинке на колесе обозрения провалилось дно.

Больше новостей о: Индия атракционы поломка аттракциона

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