У Дніпрі повністю закривають на ремонт основний міст через Дніпро

У Дніпрі повністю перекривають рух по основним мосту через Дніпро о 00:00 з 17 на 18 липня.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Так, міст закривається повністю до 14 вересня в 00-00 годин з 17 на 18 липня. Ви ж всі, включаючи Володимира Олександровича (Зеленський, - ред), хотіли швидше, правда? Тепер доведеться потерпіти. Ніхто не обіцяв, що буде легко", - написав він.

Також Філатов зазначив, що за проектом міст треба було ремонтувати 24 місяці.

"Так, це треба було робити з повним перекриттям, але ми не могли на 2 роки закрити основну магістраль і ремонтували його частинами. Так, я посперечався з Зеленським і або виграю парі, або піду у відставку", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський домовився з Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту.

Раніше Борис Філатов проанонсував "хороші новини від Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.

Тим часом Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.