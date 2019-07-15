Писатель Курков предлагает переселить министерства в поезда для выезда в проблемные места

Писатель Андрей Курков предлагает переселить министерства в поезда для выезда в проблемные места.

Об этом он написал в блоге на платформе издания Новое время.

По его мнению, чтобы идти в ногу с новыми веяниями и одновременно поддерживать существующую инфраструктуру всю систему государственной власти необходимо "наложить" на возможности Укрзализницы.

"Работы по улучшению Украины предстоит множество, она требует максимальной мобильности. Поэтому министерства не могут располагаться в каком-то одном конкретном городе и здании. Они должны быть максимально мобильны и способны в любой момент выехать на решение очередной срочной проблемы. Поэтому каждое министерство должно быть поездом, в котором каждому департаменту выделяется отдельный вагон, а самым важным департаментам — два", - считает писатель.

По мнению Куркова, такие "мобильные" министерства нужно вынести за пределы Киева.

"Специальное, особо охраняемое депо, в котором будут в редкие минуты затишья стоять эти министерства-поезда, должно быть вынесено за пределы Киева и находиться рядом с крупным железнодорожным узлом. Государственные служащие должны работать и жить на "казарменном" положении, имея в своем распоряжении свою нижнюю или верхнюю полку и место для багажа. Министерству обороны я бы выделил несколько составов, включая бронепоезд для главнокомандующего. Макет такого бронепоезда можно попросить у Ким Чен Ына. А вот разные составы Министерства обороны можно расставить возле различных железнодорожных узлов, чтобы сбить с толку противника. Для бронепоезда надо построить подземное депо. В мирное время бронепоезд можно сдавать в аренду для свадебных путешествий детей честных олигархов и честных политиков, а также для юбилеев честных государственных служащих высшего ранга. Для этого надо предусмотреть в бронепоезде дополнительный вагон со сценой и столами", - написал Курков.

По его мнению, это позволит сократить количество госслужащих центральных органов власти раз в двадцать-тридцать раз, а те, кт не помещается в своем профильном поезде, должны быть уволены или переведены во фрилансеры. За эффективностью работы оставшихся госслужащих должны наблюдать коменданты поездов и в случае обнаружения халатного отношения к реформированию страны замеченные в этом должны быть немедленно ссажены с поезда.

"В особо горячие моменты работы надо разрешить комендантам таких госслужащих ссаживать на ходу поезда. С помощью фото- и видео-фиксации моменты ссаживания нерадивых госслужащих с поезда на ходу должны быть автоматически направлены в смартфоны всех граждан Украины и в смартфоны иностранных дипломатов, работающих в нашей стране. Каждый должен понимать меру своей ответственности за будущее Украины и должен триста раз подумать прежде, чем участвовать в конкурсе на замещение должности генерального прокурора после пяти лет стажа работы воспитателем в детском садике или прежде, чем идти на парламентские выборы без опыта, желания работать и достаточных знаний", - написал Курков.

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