У Херсоні рейсовий автобус протаранив вантажівку: є постраждалі

У понеділок, 15 липня, в Херсоні на Бериславському шосе біля повороту на Зеленівку сталася ДТП за участю рейсового автобуса.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні близько 13:34 у "Єдиний центр 102" поліції Херсона надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. На місці події поліцейські попередньо встановили, що за Бериславскому шосе на повороті до с. Зеленівка водій рейсового автобуса не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого скоїв зіткнення з вантажним автомобілем, який рухався в попутному напрямку", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП 5 громадян з різними травмами доставлені в лікарні, ще двом пасажирам медична допомога надана на місці.

Попередня правова кваліфікація - 1 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліція з'ясовує обставини ДТП.

ДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.ua

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