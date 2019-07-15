підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 липня 2019, понеділок, 22:44 8
Події 2019-07-15T23:30:01+03:00
Українські Новини
У Херсоні рейсовий автобус протаранив вантажівку: є постраждалі

У Херсоні рейсовий автобус протаранив вантажівку: є постраждалі

ДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.ua
ДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.ua

У понеділок, 15 липня, в Херсоні на Бериславському шосе біля повороту на Зеленівку сталася ДТП за участю рейсового автобуса.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні близько 13:34 у "Єдиний центр 102" поліції Херсона надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. На місці події поліцейські попередньо встановили, що за Бериславскому шосе на повороті до с. Зеленівка водій рейсового автобуса не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого скоїв зіткнення з вантажним автомобілем, який рухався в попутному напрямку", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП 5 громадян з різними травмами доставлені в лікарні, ще двом пасажирам медична допомога надана на місці.

Попередня правова кваліфікація - 1 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліція з'ясовує обставини ДТП.

ДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.uaДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом сталася ДТП з маршруткою, є загиблі.

Раніше авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

Раніше на трасі Харків - Сімферополь маршрутка з людьми потрапила в ДТП.

Більше новин про: ДТП з постраждалими ДТП з автобусом

Архів
Новини
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Загибель дітей від вибуху під Рівним: в будинку знайшли сотню мін і бомб 23:55
На борту іноземного танкера виявили мертвим українця, – Фонд допомоги морякам 23:30
Письменник Курков пропонує переселити міністерства в поїзди для виїзду в проблемні місця 22:51
ДТП в Херсоні. Фото: hr.npu.gov.ua
У Херсоні рейсовий автобус протаранив вантажівку: є постраждалі 22:44
Україна продовжила на рік ембарго на ввезення товарів з Росії 22:15
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського 13:36
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok