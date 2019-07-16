В Україні розпочалася вступна кампанія: абітурієнти подали понад півмільйона заяв

З 1 липня розпочалася вступна кампанія до вишів, а з 10 липня абітурієнти отримали можливість подавати заяви в електронному вигляді. Тому вже через два тижні абітурієнтами було подано понад 500 тисяч електронних заяв, серед університетів лідирує Київський національний університет ім. Шевченка. Про це повідомляється на сайті МОН України.

Крім подачі заяв, на гарячі лінії МОН надходить багато дзвінків від абітурієнтів і батьків. Зокрема, за цей час надійшло понад 11,7 тисяч дзвінків і 8,2 тисяч електронних заяв. Переважно задають питання щодо електронних кабінетів та заяв, пільг, виявлення помилок у документах тощо.

Серед абітурієнтів фаворитами залишаються наступні університети:

Київський національний університет ім. Шевченка - майже 20 тис заяв;

Львівський національний університет ім. Франко - майже 19 тис;

Київський національний торговельно-економічний університет - трохи більше 17,5 тис;

НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського »- майже 16,5 тис;

НУ «Львівська політехніка» - трохи більше 15 тис.

У цьому році абітурієнти можуть подати на бакалавра на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності, а на контракт можна подати необмежену кількість заяв. Також зазначено, що для вступу можна подавати сертифікати 2017 і 2018 років.

Як повідомляли Українські Новини, абітурієнти будуть вступати до вузів за новими правилами. А також хто отримав вищий бал з української мови.