підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 06:51 8
Суспільство 2019-07-16T07:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні розпочалася вступна кампанія: абітурієнти подали понад півмільйона заяв

В Україні розпочалася вступна кампанія: абітурієнти подали понад півмільйона заяв

Університет. Фото: pixabay
Університет. Фото: pixabay

З 1 липня розпочалася вступна кампанія до вишів, а з 10 липня абітурієнти отримали можливість подавати заяви в електронному вигляді. Тому вже через два тижні абітурієнтами було подано понад 500 тисяч електронних заяв, серед університетів лідирує Київський національний університет ім. Шевченка. Про це повідомляється на сайті МОН України.

Крім подачі заяв, на гарячі лінії МОН надходить багато дзвінків від абітурієнтів і батьків. Зокрема, за цей час надійшло понад 11,7 тисяч дзвінків і 8,2 тисяч електронних заяв. Переважно задають питання щодо електронних кабінетів та заяв, пільг, виявлення помилок у документах тощо.

Серед абітурієнтів фаворитами залишаються наступні університети:

  • Київський національний університет ім. Шевченка - майже 20 тис заяв;
  • Львівський національний університет ім. Франко - майже 19 тис;
  • Київський національний торговельно-економічний університет - трохи більше 17,5 тис;
  • НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського »- майже 16,5 тис;
  • НУ «Львівська політехніка» - трохи більше 15 тис.

У цьому році абітурієнти можуть подати на бакалавра на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності, а на контракт можна подати необмежену кількість заяв. Також зазначено, що для вступу можна подавати сертифікати 2017 і 2018 років.

Як повідомляли Українські Новини, абітурієнти будуть вступати до вузів за новими правилами. А також хто отримав вищий бал з української мови.

Більше новин про: МОН Освіта Абітурієнти вступна кампанія

Архів
Новини
Як правильно зібрати речі: що потрібно знати туристу 07:30
Україна потрапила до зони потужних атмосферних фронтів: синоптик дала попередній прогноз на тиждень 07:15 Карта
Завтра у Порошенка допит в ДБР, але він відлітає до Страсбурга 07:11
У 2014 році Вакарчук пропонував віддати регіонам право вирішувати питання "мов, історії, героїв" 07:05 Відео
В Україні розпочалася вступна кампанія: абітурієнти подали понад півмільйона заяв 06:51
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського 13:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok