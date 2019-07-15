Суд окончательно отказал Шарию в регистрации в депутаты

Верховный суд признал законным решение Центризбиркома об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 15 июля.

"Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария А.А., а именно то, что истец 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал. Верховный суд согласился с этим решением", - сказано в сообщении.

Коллегия судей подчеркнула, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

"Как установлено судом первой инстанции, ЦИК при решении вопроса о принятии обжалуемого решения правомерно использовала содержание полученной информации как официальной, указанной в письме СБУ", - добавили в суде.

Как сообщали Українські Новини, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

Ранее Парубий просил у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты.