В Киеве начали капремонт дороги на проспекте Бандеры

В Киеве, в связи с ремонтом дороги, ограничено движение по проспекту Бандеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение перекрыто от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской в сторону станции метро Почайна. Сразу поле перекрытия проспекта, ремонтники приступили к работе, снимая асфальтобетон, используя спецмашины - фрезы. Вдоль проезжей части установлено 46 опор освещения, а также частично демонтирован отбойник.

Сообщается, что после ремонта должно появиться энергосберегающее освещение, велодорожка и новое барьерное ограждение. Также к концу года обещают уложить нижний слой покрытия.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве ограничено движение транспорта возле станции метро "Днипро". А также в Киеве начали работу без жетонов две станции метро.