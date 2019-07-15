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15 июля 2019, понедельник, 18:33 105
Общество 2019-07-15T18:33:02+03:00
Українські Новини
В Киеве начали капремонт дороги на проспекте Бандеры

В Киеве начали капремонт дороги на проспекте Бандеры

Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

В Киеве, в связи с ремонтом дороги, ограничено движение по проспекту Бандеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение перекрыто от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской в сторону станции метро Почайна. Сразу поле перекрытия проспекта, ремонтники приступили к работе, снимая асфальтобетон, используя спецмашины - фрезы. Вдоль проезжей части установлено 46 опор освещения, а также частично демонтирован отбойник.

Сообщается, что после ремонта должно появиться энергосберегающее освещение, велодорожка и новое барьерное ограждение. Также к концу года обещают уложить нижний слой покрытия.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве ограничено движение транспорта возле станции метро "Днипро". А также в Киеве начали работу без жетонов две станции метро. 

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