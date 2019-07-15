Зеленського в Одесі шокував чиновник із зарплатою в 5 разів більше, ніж у Президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси заслухав доповіді місцевих чиновників, зарплата одного з яких викликала у глави держави здивування. Відео інциденту опублікував YouTube-канал NEWS.UA.

Так, на відео можна спостерігати, як президент задає чиновнику питання про те, хто призначив йому зарплату. Чиновник відповів, що цим питанням займається профільне міністерство.

Потім Зеленський запитав у чиновника, про суму його зарплати.

"А яка у Вас зарплата? 120 тисяч гривень. 120 тисяч на руки? А у мене - 22 тисячі", - обурився Зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=AsRBK56LiOk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Тим часом Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку".