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15 липня 2019, понеділок, 16:11 19
Президент 2019-07-15T16:16:11+03:00
Українські Новини
Зеленського в Одесі шокував чиновник із зарплатою в 5 разів більше, ніж у Президента

Зеленського в Одесі шокував чиновник із зарплатою в 5 разів більше, ніж у Президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси заслухав доповіді місцевих чиновників, зарплата одного з яких викликала у глави держави здивування. Відео інциденту опублікував YouTube-канал NEWS.UA.

Так, на відео можна спостерігати, як президент задає чиновнику питання про те, хто призначив йому зарплату. Чиновник відповів, що цим питанням займається профільне міністерство.

Потім Зеленський запитав у чиновника, про суму його зарплати.

"А яка у Вас зарплата? 120 тисяч гривень. 120 тисяч на руки? А у мене - 22 тисячі", - обурився Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Тим часом Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку".

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