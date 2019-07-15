За 30 лет работающих людей в Украине станет меньше на треть, - МВФ

Численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится до 2050 года более чем на треть. Об этом сообщает доклад Международного валютного фонда.

В течение следующих 30 лет население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, за исключением Турции, значительно сократится из-за низкой рождаемости и эмиграции. По мнению экспертов фонда, эти изменения будут иметь серьезные последствия для экономического роста, уровня жизни и финансовой стабильности. В частности, МВФ прогнозирует, что несмотря на законодательное увеличение возраста выхода на пенсию в этих странах, ожидается снижение числа работающих.

По данным фонда, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится к 2050 году более чем на треть. И даже в некоторых из более мягких случаев (например, Словакия и Сербия), рабочая сила уменьшится на 20% к 2050 году.

Политика привлечения мигрантов использовалась в некоторых случаях для решения сезонной нехватки рабочей силы. Например, Чехия, Польша и Словакия недавно упростили процедуры для иностранных работников из отдельных стран, не входящих в ЕС (особенно Украины). Тем не менее, большинство стран на востоке и юго-востоке Европы не имеют долгосрочных стратегий для внутренней миграции, считают в МВФ.

Также и ООН прогнозирует в Украине массовое сокращение населения: исчезнут 20% украинцев.

Также сообщалось, что население Украины стремительно сокращается: на 100 умерших приходится 48 рожденных.