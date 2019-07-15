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15 июля 2019, понедельник, 14:17 159
Судебная власть 2019-07-15T14:24:08+03:00
Українські Новини
Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать за границу

Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать за границу

Юрий Аллеров. Фото: Википедия
Юрий Аллеров. Фото: Википедия

Соломенский районный суд разрешил выезд за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, такое решение было принято судом на прошлой неделе.

Также суд снял Аллерову ограничение не отлучаться с места жительства без разрешения.

При этом суд продлил обязанность Аллерова являться по первому требованию суда, прокурора и следователя и воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который взял его под стражу и установил залог в размере 4,8 млн гривен.

Больше новостей о: Коррупция Нацгвардия Юрий Аллеров Соломенский районный суд

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