Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать за границу

Соломенский районный суд разрешил выезд за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\nПо его словам, такое решение было принято судом на прошлой неделе.\r\nТакже суд снял Аллерову ограничение не отлучаться с места жительства без разрешения.\r\nПри этом суд продлил обязанность Аллерова являться по первому требованию суда, прокурора и следователя и воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, защита бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который взял его под стражу и установил залог в размере 4,8 млн гривен.