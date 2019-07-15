Нацполіція перейшла на посилений режим служби через вибори

Національну поліцію переведено на посилений варіант несення служби до 28 липня у зв'язку з позачерговими виборами Верховної Ради 21 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.\r\n"У посиленому режимі поліцейські нестимуть службу в період із 15 по 28 липня. Про це сьогодні, 15 липня, повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич", - написано в ньому.\r\nЗі слів Фацевича, від початку виборчого процесу 24 травня поліція зареєструвала 4 157 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.\r\n2,6 тис. фактів пов'язано з незаконною агітацією, 422 з підкупом виборців, а також зареєстровано 109 випадків хуліганства та 133 факти пошкодження майна.\r\nВсього від початку кампанії поліція відкрила провадження за 210 фактам, зокрема 157 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, інші 53 провадження пов'язані з проведенням виборчої кампанії.\r\nТакож складено 817 адміністративних протоколів.\r\nЗаступник голови Нацполіціі зазначив, що з 14 липня розпочалося завезення бюлетенів на виборчі дільниці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, майже 220 тис. українців вирішили голосувати не за пропискою на виборах Ради.\r\nРаніше суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради.