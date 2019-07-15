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15 липня 2019, понеділок, 12:11 14
Силові структури 2019-07-15T14:30:05+03:00
Українські Новини
Нацполіція перейшла на посилений режим служби через вибори

Нацполіція перейшла на посилений режим служби через вибори

Поліція. Фото: 112.ua
Поліція. Фото: 112.ua

Національну поліцію переведено на посилений варіант несення служби до 28 липня у зв'язку з позачерговими виборами Верховної Ради 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.

"У посиленому режимі поліцейські нестимуть службу в період із 15 по 28 липня. Про це сьогодні, 15 липня, повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич", - написано в ньому.

Зі слів Фацевича, від початку виборчого процесу 24 травня поліція зареєструвала 4 157 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

2,6 тис. фактів пов'язано з незаконною агітацією, 422 з підкупом виборців, а також зареєстровано 109 випадків хуліганства та 133 факти пошкодження майна.

Всього від початку кампанії поліція відкрила провадження за 210 фактам, зокрема 157 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, інші 53 провадження пов'язані з проведенням виборчої кампанії.

Також складено 817 адміністративних протоколів.

Заступник голови Нацполіціі зазначив, що з 14 липня розпочалося завезення бюлетенів на виборчі дільниці.

Як повідомляли Українські Новини, майже 220 тис. українців вирішили голосувати не за пропискою на виборах Ради.

Раніше суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради.

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