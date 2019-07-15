Украина экспортировала 50,4 млн тонн зерна за год

Фактические объемы экспорта Украиной зерна и муки увеличились на 26% и составили 50,4 млн тонн по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль 2018 - июнь 2019) тонн по сравнению с 2017/2018 м. г.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Отмечается, что за указанный период было экспортировано 15,579 млн тонн пшеницы, 3,69 млн тонн ячменя, 87,8 тыс. тонн ржи и 29,822 млн тонн кукурузы.

Также экспортировано 301,28 тыс. тонн муки, из которой 299,9 тыс. тонн пшеничной и 1,384 тыс. тонн муки других зерновых культур.

Как сообщали Українськi Новини, Минсельхоз США сообщил, что Украина увеличила экспорт зерна на 23% в 2018/2019. Также Украина за год увеличила экспорт цитрусовых в 12 раз.

Тем временем украинский аграрий намерен начать поставки органического арбуза в Германию в 2019.