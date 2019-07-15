Україна експортувала 50,4 млн тонн зерна за рік

Фактичні обсяги експорту Україною зерна і борошна збільшилися на 26% і становлять 50,4 млн тонн за підсумками 2018/2019 маркетингового року (липень 2018 - червень 2019) тонн порівняно з 2017/2018 м.р.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства, передають Українські Новини.

Зазначається, що за вказаний період було експортовано 15,579 млн тонн пшениці, 3,69 млн тонн ячменю, 87,8 тис. тонн жита і 29,822 млн тонн кукурудзи.

Також експортовано 301,28 тис. тонн борошна, з якого 299,9 тис.тонн пшеничного і 1,384 тис. тонн борошна інших зернових культур.

Як повідомляли Українські Новини, Мінсільгосп США повідомив, що Україна збільшила експорт зерна на 23% в 2018/2019. Також Україна за рік збільшила експорт цитрусових у 12 разів.

Тим часом український аграрій має намір почати постачання органічного кавуна до Німеччини в 2019.