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15 липня 2019, понеділок, 08:35 10
Силові структури 2019-07-15T09:45:01+03:00
Українські Новини
Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів, гранатометів і БМП

Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів, гранатометів і БМП

За минулу добу, 14 липня, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Широкиного, два рази поряд Новотроїцького, неподалік Богданівки, тричі околиці Красногорівки, в районі населеного пункту Мар'їнка, три рази поблизу Водяного, поряд Лебединського, неподалік Повлопіля.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні 5 разів: поблизу Кримського, поряд Зайцевого, два рази неподалік Новолуганського, в районі населеного пункту Попасна.

Внаслідок ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю.

11 липня проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого пошкоджено декілька будинків.

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