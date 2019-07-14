Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту

Яблука українського врожаю 2019 вже у продажу. Фермери сподіваються збільшити експорт до рекордного показника 62 тис. тонн. Рік тому експорт був мінімум в 1,5 рази менше. Водночас Держстат зафіксував майже 3-х кратне збільшення імпорту яблук: у період з липня 2018 р. по червень 2019 р. в Україну було ввезено 19,5 тис. тонн цих фруктів, повідомляє "Інфо-Шувар".

Сезонність імпорту і експорту істотно відрізнялася від попереднього маркетингового року. У сезоні 2018/2019 більше 80% всього імпорту припало на останні два місяці - травень і червень, тоді як в маркетинговому році 2017/2018 імпорт яблука почав поступово зростати ще з середини зими.

В сезоні 2018/2019 пропозиція відносно рівномірно розподілялася й складалася майже повністю з українського яблука. У травні і червні ситуація кардинально змінилася - частка імпортного яблука в структурі пропозиції зайняла понад 50%.

Україна в сезоні 2018/2019 років збільшила імпорт яблука, хоча власний врожай був рекордним, в 2018 році українські фермери зібрали 1,4 млн тонн. А відносно неврожайний сезон 2017/2018 закінчився з рекордними перехідними запасами українського яблука.

Збільшити експорт вдалося за рахунок істотного зниження цін на українські яблука і збільшення частки продукції експортної якості в деяких господарствах. Середні ціни на яблука в сезоні 2018/2019 були найнижчими принаймні за останні три роки.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні рекордно впала вартість яблук.

Тим часом Україна буде експортувати яблука до Індії.