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12 июля 2019, пятница, 19:42 143
Внешняя политика 2019-07-12T19:51:42+03:00
Українські Новини
Послы G7 прокомментировали инициативу Зеленского люстрировать чиновников времен Порошенко

Послы G7 прокомментировали инициативу Зеленского люстрировать чиновников времен Порошенко

Послы G7, комментируя инициативу Президента Владимира Зеленского люстрировать высших должностных лиц февраля 2014-мая 2019 заявили, что нынешняя ситуация в Украине не сравнима с имевшей место после Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония), передают Українськi Новини.

"С 2014 года мы имели возможности приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация в Украине не сравнима с имевшей место после Революции Достоинства", - говорится в нем.

Подчеркивается, что избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах в отличии от невыборочного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст требует направить законопроект Зеленского о люстрации и на анализ в "Венецианскую комиссию".

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