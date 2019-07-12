Послы G7 прокомментировали инициативу Зеленского люстрировать чиновников времен Порошенко

Послы G7, комментируя инициативу Президента Владимира Зеленского люстрировать высших должностных лиц февраля 2014-мая 2019 заявили, что нынешняя ситуация в Украине не сравнима с имевшей место после Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония), передают Українськi Новини.

"С 2014 года мы имели возможности приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация в Украине не сравнима с имевшей место после Революции Достоинства", - говорится в нем.

Подчеркивается, что избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах в отличии от невыборочного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст требует направить законопроект Зеленского о люстрации и на анализ в "Венецианскую комиссию".