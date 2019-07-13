Глава Нацкорпуса у Вінниці відмовився платити 15 грн за парковку і влаштував бійку з охоронцем

У понеділок, 8 липня, у Вінниці через 15 гривень сталася бійка між керівником обласного відділення Національного корпусу Ігоря Княжанського і співробітником паркінгу. Відео інциденту було опубліковано на відеохостингу Youtube.

"15 гривень стали причиною цього спектаклю на виїзді з платного паркінгу у Вінниці. З одного боку рингу, судячи з олімпійського спокою, фінальний бос всіх парковок ‒ контролер паркінгу. Його суперники ‒ команда ветеранів АТО, на чолі з Ігорем Княжанським, керівником обласного відділення "Національного корпусу", ‒ сказано в описі до ролика.

На опублікованому відео можна спостерігати, як у приміщення охоронця заходить Ігор Княжанський, і, нецензурно висловлюючись, накидається на охоронця. Княжанський вимагає відкрити шлагбаум і пропустити автомобіль, але охоронець не погоджується цього робити.

Після бійки Княжанський кинув охоронцю в обличчя гроші, не взяв здачу і поїхав з місця інциденту.

Проте співробітник паркінгу викликав поліцію.

Увага! На відео звучить ненормативна лексика. Не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років.

https://www.youtube.com/watch?v=e-qd9Q0M49g#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі на пляжі сталася бійка за участю депутата.