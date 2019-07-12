ЦИК отказал в регистрации почти 20 российских наблюдателей ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации 17 российских наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказано в нем.

ЦИК отмечает, что решение принято в связи с тем, что эти лица являются российскими гражданами, которые в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями.

Как сообщали Українськi Новини, Парубий против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады.

Тем временем на выборах в Раду ожидается 850 наблюдателей от ОБСЕ.