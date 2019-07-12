Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог до решения экологических проблем в городе

Президент Владимир Зеленский предлагает Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем в городе.

Об этом он сообщил в пятницу в Криворожском национальном университете во время конференции по вопросам экологической ситуации, передают Українські Новини.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - сказал Зеленский.

В ходе конференции Зеленский, местная власть и представители предприятий-загрязнителей обсуждали план сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Зеленский отметил, что в Кривом Роге числится около 25 тыс. человек с онкологическими заболеваниями, и обратился к предприятиям оплатить им лечение.

Население Кривого Рога составляет 629 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".

Ранее Зеленский поручил Кабмину разработать и подать в Раду законопроект об усилении радиационной безопасности.