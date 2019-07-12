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12 июля 2019, пятница, 22:35 260
Экономика 2019-07-12T23:05:26+03:00
Українські Новини
SAGA Development заинтересована в строительстве Китаево в Голосеевском районе Киева

SAGA Development заинтересована в строительстве Китаево в Голосеевском районе Киева

Компания SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) заинтересована в реализации проекта жилого строительства в Китаево в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в интервью изданию The Page владелец компании Андрей Вавриш, передают Українськi Новини.

"Общая стоимость недвижимости, которая может быть построена на этой территории, около 400 млн долларов. Это где-то 7-10 лет работы с этим проектом. Инвестиции нужны начальные около 30-40 миллионов долларов", - отметил он.

По словам бизнесмена, SAGA Development намерена привлечь партнеров к реализации проекта строительства, в частности строительную компанию Perfect Group.

Площадь проекта составляет около 70 га.

"И можно развивать деятельность, связанную с эко-туризмом, эко-инициативами. И здесь есть откуда это делать. Большое количество садов, краснокнижных животных, растений. И это можно было бы развивать дальше, расчищая город. Я вам просто хочу показать, что даже работа с культурным наследием может происходить бережливым способом, не создавая угрозы существующим объектам", - подчеркнул Вавриш.

В проект входит строительство наземного пешеходного моста от Китаево к Корчеватому.

"Это могла бы быть территория с огромным объемом разнопрофильных схем застройки, которая бы создала неповторимую среду. Она бы в каждом клочке территории была разной. Я уверен в том, что все хотели бы здесь жить и развивать эту территорию. Потому что это было бы очень круто. Это было бы самое лучшее, что вообще происходит в Украине. Вообще это очень большой комплексный проект", - сказал бизнесмен.

При разработке проекта было применено параметрическое моделирование, которое дает возможность наработать разные варианты объемно-пространственных решений на территории.

Как сообщали Українськi Новини, SAGA Development намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в строительство на Рыбальском полуострове в Киеве.

Также владелец SAGA Development Вавриш заявил, что не будет принимать участие в переносе Офиса Президента в "Украинский дом".

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