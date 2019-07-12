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12 июля 2019, пятница, 20:16 343
Политика 2019-07-12T20:16:30+03:00
Українські Новини
Владелец SAGA Development Вавриш заявил, что не будет принимать участие в переносе Офиса Президента в "Украинс

Владелец SAGA Development Вавриш заявил, что не будет принимать участие в переносе Офиса Президента в "Украинский дом"

Владелец компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрей Вавриш отрицает свое участие в реализации проекта переноса Офиса Президента с улицы Банковой в "Украинский дом" на Европейской площади в Киеве.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Page, передают Українськi Новини.

"Никоим образом, никаким не буду принимать участие. Ни единой государственной копейки трогать не буду. Просто буду смотреть, как этот проект развивается, да и все", - сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что при разработке проекта выступал в качестве эксперта-волонтера, у которого спросили совета и как он видит нюансы, связанные с переездом.

"У меня просто много опыта, каким образом разрабатываются такие проекты, каким образом разрабатываются проекты площадей, транспорта, развязок, юридической стороной как это должно двигаться. Ни больше, ни меньше", - сказал Вавриш.

При этом он полностью поддерживает идею переезда.

Как сообщали Українськi Новини, соцсети волнуются, что Крещатик будут перекрывать после переезда офиса Зеленского в Украинский дом.

Тем временем, офис Президента может переехать в Украинский дом.

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