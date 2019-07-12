Владелец SAGA Development Вавриш заявил, что не будет принимать участие в переносе Офиса Президента в "Украинский дом"

Владелец компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрей Вавриш отрицает свое участие в реализации проекта переноса Офиса Президента с улицы Банковой в "Украинский дом" на Европейской площади в Киеве.\r\nОб этом он сообщил в интервью изданию The Page, передают Українськi Новини.\r\n"Никоим образом, никаким не буду принимать участие. Ни единой государственной копейки трогать не буду. Просто буду смотреть, как этот проект развивается, да и все", - сказал бизнесмен.\r\nОн подчеркнул, что при разработке проекта выступал в качестве эксперта-волонтера, у которого спросили совета и как он видит нюансы, связанные с переездом.\r\n"У меня просто много опыта, каким образом разрабатываются такие проекты, каким образом разрабатываются проекты площадей, транспорта, развязок, юридической стороной как это должно двигаться. Ни больше, ни меньше", - сказал Вавриш.\r\nПри этом он полностью поддерживает идею переезда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, соцсети волнуются, что Крещатик будут перекрывать после переезда офиса Зеленского в Украинский дом.\r\nТем временем, офис Президента может переехать в Украинский дом.