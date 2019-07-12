SAGA Development намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в строительство на Рыбальском полуострове в Киеве

Компания SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в продолжение строительства жилого района на Рыбальском полуострове в Киеве.

Об этом сообщил в интервью изданию The Page владелец компании Андрей Вавриш, передают Українськi Новини.

"Мы уже инвестировали в проект 1,7 миллиарда гривен. Планируем инвестировать еще 2,5 миллиарда", - сказал он.

Вавриш отметил, что его проект не имеет связи с проектом бизнесмена Сергея Тигипко, который намерен начать строительство жилого массива на территории судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".

Кроме того, компания начала строительство жилого комплекса Washington Concept House в Лабораторном переулке.

"Мы проводим строительные работы, связанные с вынесением сетей, подготовкой объекта", - рассказал Вавриш.

По его словам, строительным компаниям тяжело получать разрешения на строительство.

Состояние дел в Государственной архитектурно-строительной инспекции бизнесмен оценивает как ужасное.

"Ужас не заключается в отдельной личности. А в том, как она работает, в том, как сложно получить бумагу. Проблема в неурегулированности правового поля функционирования строительного комплекса в целом. Он или работает против интересов общества, а он не должен так работать, или работает как инструмент давления со стороны муниципальных властей на бизнес. По большому счету мы все заложники", - прокомментировал Вавриш.

Отметим, в июне SAGA Development ввела в эксплуатацию 26-этажный дом в Голосеевском районе Киева.

Компания Riverside Development была основана в 2015 году, в 2018 году была переименована в SAGA Development.

Занимается предоставлением полного спектра девелоперских услуг.

Среди проектов компании - ЖК SAN FRANCISCO Creative House, NEW YORK Concept House, CHICAGO Central House, жилой район RYBALSKY.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бизнесмен Сергей Тигипко рассказал, что планирует построить в Киеве на территориях завода "Кузня на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр.