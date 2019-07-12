SAGA Development зацікавлена у будівництві Китаєво у Голосіївському районі Києва

Компанія SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) зацікавлена в реалізації проекту житлового будівництва в Китаєво у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню The Page власник компанії Андрій Вавриш, передають Українські Новини.

"Загальна вартість нерухомості, яка може бути побудована на цій території, близько 400 млн доларів. Це десь 7-10 років роботи з цим проектом. Інвестиції потрібні початкові близько 30-40 мільйонів доларів", - зазначив він.

Зі слів бізнесмена, SAGA Development має намір залучити партнерів до реалізації проекту будівництва, зокрема будівельну компанію Perfect Group.

Площа проекту становить близько 70 га.

"І можна розвивати діяльність, пов'язану з еко-туризмом, еко-ініціативами. І тут є звідки це робити. Велика кількість садів, червонокнижних тварин, рослин. І це можна було б розвивати далі, розчищаючи місто. Я вам просто хочу показати, що навіть робота з культурною спадщиною може відбуватися бережливим способом, не створюючи загрози існуючих об'єктів", - підкреслив Вавриш.

До проекту входить будівництво наземного пішохідного моста від Китаєва до Корчуватого.

"Це могла б бути територія з величезним обсягом різнопрофільних схем забудови, яка б створила неповторне середовище. Вона б у кожному клаптику території була різною. Я впевнений у тому, що всі хотіли б тут жити і розвивати цю територію. Тому що це було б дуже круто. Це було б найкраще, що взагалі відбувається в Україні. Взагалі це дуже великий комплексний проект", - сказав бізнесмен.

При розробці проекту було застосовано параметричне моделювання, яке дає можливість напрацювати різні варіанти об'ємно-просторових рішень на території.

Як повідомляли Українські Новини, SAGA Development має намір інвестувати 2,5 млрд гривень на будівництво на Рибальському півострові у Києві.

Також власник SAGA Development Вавриш заявив, що не буде приймати участь в перенесенні Офісу Президента в "Український дім".