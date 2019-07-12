SAGA Development зацікавлена у будівництві Китаєво у Голосіївському районі Києва

Компанія SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) зацікавлена в реалізації проекту житлового будівництва в Китаєво у Голосіївському районі Києва.\r\nПро це повідомив в інтерв'ю виданню The Page власник компанії Андрій Вавриш, передають Українські Новини.\r\n"Загальна вартість нерухомості, яка може бути побудована на цій території, близько 400 млн доларів. Це десь 7-10 років роботи з цим проектом. Інвестиції потрібні початкові близько 30-40 мільйонів доларів", - зазначив він.\r\nЗі слів бізнесмена, SAGA Development має намір залучити партнерів до реалізації проекту будівництва, зокрема будівельну компанію Perfect Group.\r\nПлоща проекту становить близько 70 га.\r\n"І можна розвивати діяльність, пов'язану з еко-туризмом, еко-ініціативами. І тут є звідки це робити. Велика кількість садів, червонокнижних тварин, рослин. І це можна було б розвивати далі, розчищаючи місто. Я вам просто хочу показати, що навіть робота з культурною спадщиною може відбуватися бережливим способом, не створюючи загрози існуючих об'єктів", - підкреслив Вавриш.\r\nДо проекту входить будівництво наземного пішохідного моста від Китаєва до Корчуватого.\r\n"Це могла б бути територія з величезним обсягом різнопрофільних схем забудови, яка б створила неповторне середовище. Вона б у кожному клаптику території була різною. Я впевнений у тому, що всі хотіли б тут жити і розвивати цю територію. Тому що це було б дуже круто. Це було б найкраще, що взагалі відбувається в Україні. Взагалі це дуже великий комплексний проект", - сказав бізнесмен.\r\nПри розробці проекту було застосовано параметричне моделювання, яке дає можливість напрацювати різні варіанти об'ємно-просторових рішень на території.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, SAGA Development має намір інвестувати 2,5 млрд гривень на будівництво на Рибальському півострові у Києві.\r\nТакож власник SAGA Development Вавриш заявив, що не буде приймати участь в перенесенні Офісу Президента в "Український дім".