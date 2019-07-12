Власник SAGA Development Вавриш заявив, що не буде приймати участь в перенесенні Офісу Президента в "Український дім"

Власник компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) Андрій Вавріш заперечує свою участь в реалізації проекту переносу Офісу Президента з вулиці Банкової в "Український дім" на Європейській площі в Києві.\r\nПро це він повідомив в інтерв'ю виданню The Page, передають Українські Новини.\r\n"Жодним чином, ніяким не буду приймати участь. Жодної державної копійки чіпати не буду. Просто буду дивитися, як цей проект розвивається, та й все", - сказав бізнесмен.\r\nВін підкреслив, що при розробці проекту виступав в якості експерта-волонтера, у якого запитали ради і як він бачить нюанси, пов'язані з переїздом.\r\n"У мене просто багато досвіду, яким чином розробляються такі проекти, яким чином розробляються проекти площ, транспорту, розв'язок, юридичною стороною як це повинно рухатися. Ні більше, ні менше", - сказав Вавриш.\r\nПри цьому він повністю підтримує ідею переїзду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, соцмережі хвилюються, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український будинок.\r\nТим часом, офіс Президента може переїхати в Український дім.