підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Власник SAGA Development Вавриш заявив, що не буде приймати участь в перенесенні Офісу Президента в "Український дім"
12 липня 2019, пʼятниця, 20:16 409
Політика 2019-07-12T22:45:03+03:00
Українські Новини
Власник SAGA Development Вавриш заявив, що не буде приймати участь в перенесенні Офісу Президента в "Українськ

Власник SAGA Development Вавриш заявив, що не буде приймати участь в перенесенні Офісу Президента в "Український дім"

Власник компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) Андрій Вавріш заперечує свою участь в реалізації проекту переносу Офісу Президента з вулиці Банкової в "Український дім" на Європейській площі в Києві.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню The Page, передають Українські Новини.

"Жодним чином, ніяким не буду приймати участь. Жодної державної копійки чіпати не буду. Просто буду дивитися, як цей проект розвивається, та й все", - сказав бізнесмен.

Він підкреслив, що при розробці проекту виступав в якості експерта-волонтера, у якого запитали ради і як він бачить нюанси, пов'язані з переїздом.

"У мене просто багато досвіду, яким чином розробляються такі проекти, яким чином розробляються проекти площ, транспорту, розв'язок, юридичною стороною як це повинно рухатися. Ні більше, ні менше", - сказав Вавриш.

При цьому він повністю підтримує ідею переїзду.

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі хвилюються, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український будинок.

Тим часом, офіс Президента може переїхати в Український дім.

Більше новин про: Український дім Андрій Вавриш SAGA Development

Архів
Новини
SAGA Development зацікавлена будівництві Китаєво у Голосіївському районі Києва 22:35
В офісі кандидата в депутати від "Слуги народу" виявили прослушку, - прес-служба 22:14
Інна Костиря виступила з ініціативою перевести Київську ОДА в Фастів, - ЗМІ 21:45
Сніг у Карпатах Румунії. Скріншот відео Mukachevo.net
Відео дня: Карпати в Румунії замело літнім снігом 21:42
У Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського 21:38
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok