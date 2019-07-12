В Финляндии провели чемпионат по вязанию под Heavy Metal: победили японцы

В Финляндии состоялся первый в истории чемпионат мира по вязанию под тяжелую музыку. За необычный титул соревновались 12 коллективов со всего мира, которые прошли в финал конкурса. Об этом сообщает Yle.

12лучших отобрали из тех, кто записал видео под песню Fight or Die в исполнении Maniac Abductor. В ходе финального шоу каждый из них выходил вязать в такт музыке, которую исполняли рокеры, становясь частью группы. Песни, под которые нужно было выступать, распределили между новоиспеченными артистами за пару часов до выступления.

Жюри отдало главный приз японцам, оценив их национальный колорит. Солист вышел на сцену в кимоно, а в качестве "подтанцовки" у него были два борца сумо. "Выступление было сумасшедшим, каким и должно быть", – сообщает издание.

Примечательно, что японцы почти ничего не понимали не только по-фински, но и по-английски, что, однако, не помешало им найти общий язык с публикой. На вопрос ведущего обнаженным сумоистам, не холодно ли им в +10 градусов, один из них ответил, что хочет в сауну. Финская публика была покорена.

Ранее яркий чемпионат по переноске жен эффектно прошел в Финляндии.

Охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии. Ранее англичане провели запрещенный турнир по катанию сыра с горы.