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12 июля 2019, пятница, 17:05 253
Общество 2019-07-12T17:05:57+03:00
Українські Новини
Кличко не исключает, что пародирующий его комик 95 квартала Евгений Кошевой будет баллотироваться в мэры Киева

Кличко не исключает, что пародирующий его комик 95 квартала Евгений Кошевой будет баллотироваться в мэры Киева

Вечером 10 июля мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Владимиром Зеленским, где тот сообщил ему, что он планирует разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на место последнего "своего человека". Кого конкретно — не сказал. Так Кличко допускает, что пародирующий его комик 95 квартала Евгений Кошевой будет баллотироваться в мэры Киева, передает The Babel.

На вопрос журналиста о том, что возможно, артист "Квартала" и друг президента Евгений Кошевой якобы собирается баллотироваться на пост мэра Киева от "Слуги народа" Кличко рассмеялся, и предположил, что это может быть правдой. "На одном из дней рождения, где ведущими были Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, мне предоставили слово, и я немного напрягся. Не потому, что я встретил будущего президента, это было в ноябре прошлого года...Я не исключаю, что на следующих выборах мэра будет огромное количество кандидатов, в том числе кандидат от политической силы президента. Если Кошевой хочет быть мэром, ради Бога. Желание может быть у многих. Вопрос в другом: мэром может стать только тот, у кого, кроме желания, есть поддержка киевлян.", - заявил мэр Киева.

Кличко допустил Богдан хотел с Кличко через застройщика или директора "1+1" решить вопросы переезда офиса Президента в Украинский дом.

Пользователи соцсетей начали волноваться, что Крещатик будут перекрывать после переезда офиса Зеленского в Украинский дом.

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