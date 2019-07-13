Самые необходимые вещи в отпуске: как подготовиться к самым разным путешествиям

Когда наступает лето хочется проводить разные активности, выбираться с друзьями на природу или в горы, ездить на море, посещать разные страны. О том, какие вещи нужно иметь с собой в разных случаях, расскажут Українські Новини.

Поход

Базовыми вещами являются каремат, телефон с документами (в непромокаемом пакете), спальник, GPS, фонарь с батарейками и удобный рюкзак. Но также есть список обязательных вещей, которые упростят жизнь в походе.

Для организации питания

для каждого члена группы нужны кружка, миска, ложка из прочного туристического пластика;

общий инвентарь (нож в чехле, большая миска, половник, котёл);

общие костровые крючья, тросик и пила (топорик), спички;

крупы, консервы.

Одежда и обувь

туристические ботинки или кроссовки, трекинговые сандалии;

термобелье (носки, футболка);

флисовая кофта и ветровка;

легкие шорты;

панама, шапочка;

плащ-дождевик.

Аптечка

средства от насекомых (клещей, комаров);

стерильный бинт, жгут;

пластыри в рулоне;

анальгин, цитрамон, баралгин;

но-шпа, альбуцид;

пантенол;

уголь активированный (много).

Если позволяет объём рюкзака, стоит взять большие мусорные пакеты и полиэтиленовую плёнку, чтобы спрятать общие вещи или накрыть рюкзак от дождя.

Поездка на море



Документы

Документы о бронировании отеля и авиабилеты, паспорт или заграничный паспорт, туристическая путевка, виза, подтверждение бронирования, медицинская страховка, удостоверение водителя, в том числе и международное, дорожные чеки, наличные деньги, кредитки, пластиковые карты;

Все нужные лекарства в зависимости от состояния здоровья;

Чемодан или дорожная сумка, рюкзак, туристическая сумка для документов и денег;

Карта местности, навигатор с закаченными картами, готовый маршрут передвижения, планшет с необходимыми программами (например, программа переводчик, навигация);

Ручка, блокнот для быстрых записей;

Телефон, зарядка для телефона и прочей техники;

Фотоаппарат или видеокамера, к ней карта памяти и аккумуляторы;

Косметические средства;

Одежда в зависимости от отдыха и местности;

Телефоны посольств и экстренных служб страны.

Аптечка

лекарства необходимые для жизни прописанные врачом;

лекарства от боли в голове и болеутоляющие во всем теле;

сердечно-сосудистые лекарства;

лекарства от расстройств желудочно-кишечного тракта;

средства для восстановления микрофлоры желудка;

бинт, йод, лейкопластырь (бактерицидный), ватные тампоны;

капли для носа;

успокоительные средства;

средства от укусов насекомых;

жаропонижающие средства и средства против простуды;

средства от укачивания;

антибиотики широкого спектра действия;

средства от ожогов на солнце.

Экскурсия

Если экскурсии или просмотр достопримечательностей запланирован в жарких странах, то тут не обойтись без большого количества воды, минимум 1 литр на человека.

Также обязательно иметь с собой головной убор. Если экскурсия предполагает купание, то нужно взять с собой полотенце, купальную одежду, и дополнительные сухие вещи, средства гигиены. А также солнцезащитное средство.

Нужно взять фотоаппараты, видеокамеры, а также дополнительные источники питания. Не забываем уточнить информацию о том, будут ли кормить на экскурсии и что включено в питание, как правило все та же вода будет идти за отдельный счет.

Начинать сборы нужно уже с вечера и брать всегда продукты, которые не подвержены быстрой порче. Не нужно брать с собой много вещей, только самое необходимое, а главное - вода и немного еды.



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