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13 июля 2019, суббота, 09:30 51
Туризм 2019-07-13T09:30:01+03:00
Українські Новини
Самые необходимые вещи в отпуске: как подготовиться к самым разным путешествиям

Самые необходимые вещи в отпуске: как подготовиться к самым разным путешествиям

Необходимые вещи для путешествий. Фото: pixabay
Необходимые вещи для путешествий. Фото: pixabay

Когда наступает лето хочется проводить разные активности, выбираться с друзьями на природу или в горы, ездить на море, посещать разные страны. О том, какие вещи нужно иметь с собой в разных случаях, расскажут Українські Новини.

Поход

Базовыми вещами являются каремат, телефон с документами (в непромокаемом пакете), спальник, GPS, фонарь с батарейками и удобный рюкзак. Но также есть список обязательных вещей, которые упростят жизнь в походе.

Для организации питания

  • для каждого члена группы нужны кружка, миска, ложка из прочного туристического пластика;
  • общий инвентарь (нож в чехле, большая миска, половник, котёл);
  • общие костровые крючья, тросик и пила (топорик), спички;
  • крупы, консервы.

Одежда и обувь

  • туристические ботинки или кроссовки, трекинговые сандалии;
  • термобелье (носки, футболка);
  • флисовая кофта и ветровка;
  • легкие шорты;
  • панама, шапочка;
  • плащ-дождевик.

Аптечка

  • средства от насекомых (клещей, комаров);
  • стерильный бинт, жгут;
  • пластыри в рулоне;
  • анальгин, цитрамон, баралгин;
  • но-шпа, альбуцид;
  • пантенол;
  • уголь активированный (много).

Если позволяет объём рюкзака, стоит взять большие мусорные пакеты и полиэтиленовую плёнку, чтобы спрятать общие вещи или накрыть рюкзак от дождя.

Поездка на море

Документы

  • Документы о бронировании отеля и авиабилеты, паспорт или заграничный паспорт, туристическая путевка, виза, подтверждение бронирования, медицинская страховка, удостоверение водителя, в том числе и международное, дорожные чеки, наличные деньги, кредитки, пластиковые карты;
  • Все нужные лекарства в зависимости от состояния здоровья;
  • Чемодан или дорожная сумка, рюкзак, туристическая сумка для документов и денег;
  • Карта местности, навигатор с закаченными картами, готовый маршрут передвижения, планшет с необходимыми программами (например, программа переводчик, навигация);
  • Ручка, блокнот для быстрых записей;
  • Телефон, зарядка для телефона и прочей техники;
  • Фотоаппарат или видеокамера, к ней карта памяти и аккумуляторы;
  • Косметические средства;
  • Одежда в зависимости от отдыха и местности;
  • Телефоны посольств и экстренных служб страны.

Аптечка

  • лекарства необходимые для жизни прописанные врачом;
  • лекарства от боли в голове и болеутоляющие во всем теле;
  • сердечно-сосудистые лекарства;
  • лекарства от расстройств желудочно-кишечного тракта;
  • средства для восстановления микрофлоры желудка;
  • бинт, йод, лейкопластырь (бактерицидный), ватные тампоны;
  • капли для носа;
  • успокоительные средства;
  • средства от укусов насекомых;
  • жаропонижающие средства и средства против простуды;
  • средства от укачивания;
  • антибиотики широкого спектра действия;
  • средства от ожогов на солнце.

Экскурсия

Если экскурсии или просмотр достопримечательностей запланирован в жарких странах, то тут не обойтись без большого количества воды, минимум 1 литр на человека.

Также обязательно иметь с собой головной убор. Если экскурсия предполагает купание, то нужно взять с собой полотенце, купальную одежду, и дополнительные сухие вещи, средства гигиены. А также солнцезащитное средство.

Нужно взять фотоаппараты, видеокамеры, а также дополнительные источники питания. Не забываем уточнить информацию о том, будут ли кормить на экскурсии и что включено в питание, как правило все та же вода будет идти за отдельный счет.

Начинать сборы нужно уже с вечера и брать всегда продукты, которые не подвержены быстрой порче. Не нужно брать с собой много вещей, только самое необходимое, а главное - вода и немного еды.

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