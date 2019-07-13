Самые необходимые вещи в отпуске: как подготовиться к самым разным путешествиям

Когда наступает лето хочется проводить разные активности, выбираться с друзьями на природу или в горы, ездить на море, посещать разные страны. О том, какие вещи нужно иметь с собой в разных случаях, расскажут Українські Новини.\r\nПоход\r\nБазовыми вещами являются каремат, телефон с документами (в непромокаемом пакете), спальник, GPS, фонарь с батарейками и удобный рюкзак. Но также есть список обязательных вещей, которые упростят жизнь в походе.\r\nДля организации питания\r\n\r\nдля каждого члена группы нужны кружка, миска, ложка из прочного туристического пластика;\r\nобщий инвентарь (нож в чехле, большая миска, половник, котёл);\r\nобщие костровые крючья, тросик и пила (топорик), спички;\r\nкрупы, консервы.\r\n\r\nОдежда и обувь\r\n\r\nтуристические ботинки или кроссовки, трекинговые сандалии;\r\nтермобелье (носки, футболка);\r\nфлисовая кофта и ветровка;\r\nлегкие шорты;\r\nпанама, шапочка;\r\nплащ-дождевик.\r\n\r\nАптечка\r\n\r\nсредства от насекомых (клещей, комаров);\r\nстерильный бинт, жгут;\r\nпластыри в рулоне;\r\nанальгин, цитрамон, баралгин;\r\nно-шпа, альбуцид;\r\nпантенол;\r\nуголь активированный (много).\r\n\r\nЕсли позволяет объём рюкзака, стоит взять большие мусорные пакеты и полиэтиленовую плёнку, чтобы спрятать общие вещи или накрыть рюкзак от дождя.\r\nПоездка на мореДокументы\r\n\r\nДокументы о бронировании отеля и авиабилеты, паспорт или заграничный паспорт, туристическая путевка, виза, подтверждение бронирования, медицинская страховка, удостоверение водителя, в том числе и международное, дорожные чеки, наличные деньги, кредитки, пластиковые карты;\r\nВсе нужные лекарства в зависимости от состояния здоровья;\r\nЧемодан или дорожная сумка, рюкзак, туристическая сумка для документов и денег;\r\nКарта местности, навигатор с закаченными картами, готовый маршрут передвижения, планшет с необходимыми программами (например, программа переводчик, навигация);\r\nРучка, блокнот для быстрых записей;\r\nТелефон, зарядка для телефона и прочей техники;\r\nФотоаппарат или видеокамера, к ней карта памяти и аккумуляторы;\r\nКосметические средства;\r\nОдежда в зависимости от отдыха и местности;\r\nТелефоны посольств и экстренных служб страны.\r\n\r\nАптечка\r\n\r\nлекарства необходимые для жизни прописанные врачом;\r\nлекарства от боли в голове и болеутоляющие во всем теле;\r\nсердечно-сосудистые лекарства;\r\nлекарства от расстройств желудочно-кишечного тракта;\r\nсредства для восстановления микрофлоры желудка;\r\nбинт, йод, лейкопластырь (бактерицидный), ватные тампоны;\r\nкапли для носа;\r\nуспокоительные средства;\r\nсредства от укусов насекомых;\r\nжаропонижающие средства и средства против простуды;\r\nсредства от укачивания;\r\nантибиотики широкого спектра действия;\r\nсредства от ожогов на солнце.\r\n\r\nЭкскурсия\r\nЕсли экскурсии или просмотр достопримечательностей запланирован в жарких странах, то тут не обойтись без большого количества воды, минимум 1 литр на человека.\r\nТакже обязательно иметь с собой головной убор. Если экскурсия предполагает купание, то нужно взять с собой полотенце, купальную одежду, и дополнительные сухие вещи, средства гигиены. А также солнцезащитное средство.\r\nНужно взять фотоаппараты, видеокамеры, а также дополнительные источники питания. Не забываем уточнить информацию о том, будут ли кормить на экскурсии и что включено в питание, как правило все та же вода будет идти за отдельный счет.\r\nНачинать сборы нужно уже с вечера и брать всегда продукты, которые не подвержены быстрой порче. Не нужно брать с собой много вещей, только самое необходимое, а главное - вода и немного еды.Ранее Українські Новини сообщили о 5 странах, где можно дешево отдохнуть летом.Тем временем Турция стала одной из самых популярных стран среди украинцев.