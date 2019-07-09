НАБУ проверяет возможную причастность и. о. председателя ФГИ Трубарова к получению взятки, - источник

Национальное антикоррупционное бюро проверяет возможную причастность исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверяем его причастность - брал деньги или нет за назначение", - сказал он.

По его словам, пока Трубаров не задержан.

Источник добавил, что деньги давались за назначение лица на неруководящую должность.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и СБУ проводят обыски в ФГИ.

Ранее в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".