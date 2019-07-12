Правоохоронці проводять обшуки в ДФС

Правоохоронці проводять обшуки в Державній фіскальній службі.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nСлідчі дії пов'язані з вилученням документів, пов'язаних з підписанням мирової угоди між компанією Philip Morris і державою.\r\n5 грудня 2018 року на своєму засіданні Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення, зобов'язавши в. о. голови ГФС Олександра Власова підписати зазначену мирову угоду.\r\nМирне врегулювання спору тоді дозволило запобігти пред'явленням позов до держави та уникнути значних витрат у ході інвестиційного арбітражу, про наміри подати який попередила компанія.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Philip Morris Україна" інвестувала понад 11 млн доларів на Харківську тютюнову фабрику в 2017 році, а загальна сума інвестицій, спрямована на будівництво та подальшу модернізацію фабрики, складає на даний момент 347,8 млн доларів.\r\nБільше 40% виробленого обсягу сигарет з тютюнової фабрики в Харківській області відправляється на експорт.\r\nПри цьому фабрика виробляє на експорт не лише цигарки, а й різаний тютюн і фільтри для інших фабрик компанії у країнах Східної Європи, Близького Сходу, Африки та ЄС.\r\nБудівництво фабрики "Philip Morris Україна" почала в 2003 році, воно тривало 3 роки - в 2006 році фабрика була відкрита.\r\nPhilip Morris International Inc. скоротила обсяг відвантаження цигарок в Україні на 12,1%, або на 2,666 млрд штук, до 19,356 млрд штук в 2017 році порівняно з 2016 роком.\r\nPhilip Morris International (PMI) працює на українському ринку з 1994 року, виробництво розташоване на тютюновій фабриці в Харківській області.\r\nКомпанія виробляє та реалізує продукцію під назвами Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament, IQOS та інші.\r\nНагадаємо, що НАБУ і СБУ провели раніше обшуки у ФДМ.\r\nТакож НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара.