Правоохоронці проводять обшуки в ДФС

Правоохоронці проводять обшуки в Державній фіскальній службі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Слідчі дії пов'язані з вилученням документів, пов'язаних з підписанням мирової угоди між компанією Philip Morris і державою.

5 грудня 2018 року на своєму засіданні Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення, зобов'язавши в. о. голови ГФС Олександра Власова підписати зазначену мирову угоду.

Мирне врегулювання спору тоді дозволило запобігти пред'явленням позов до держави та уникнути значних витрат у ході інвестиційного арбітражу, про наміри подати який попередила компанія.

Як повідомляли Українські Новини, "Philip Morris Україна" інвестувала понад 11 млн доларів на Харківську тютюнову фабрику в 2017 році, а загальна сума інвестицій, спрямована на будівництво та подальшу модернізацію фабрики, складає на даний момент 347,8 млн доларів.

Більше 40% виробленого обсягу сигарет з тютюнової фабрики в Харківській області відправляється на експорт.

При цьому фабрика виробляє на експорт не лише цигарки, а й різаний тютюн і фільтри для інших фабрик компанії у країнах Східної Європи, Близького Сходу, Африки та ЄС.

Будівництво фабрики "Philip Morris Україна" почала в 2003 році, воно тривало 3 роки - в 2006 році фабрика була відкрита.

Philip Morris International Inc. скоротила обсяг відвантаження цигарок в Україні на 12,1%, або на 2,666 млрд штук, до 19,356 млрд штук в 2017 році порівняно з 2016 роком.

Philip Morris International (PMI) працює на українському ринку з 1994 року, виробництво розташоване на тютюновій фабриці в Харківській області.

Компанія виробляє та реалізує продукцію під назвами Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament, IQOS та інші.

Нагадаємо, що НАБУ і СБУ провели раніше обшуки у ФДМ.

Також НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара.