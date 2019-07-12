Суд запретил Нацполиции проводить выемку документов в ведомстве Омеляна

Деснянский районный суд Киева отказал Нацполиции в разрешении провести выемку документов в Министерстве инфраструктуры.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСледователь Управления полиции подал в суд ходатайство с просьбой дать доступ к ряду документов, которые содержаться в Мининфраструктуры.\r\nПолиция считает, что есть достаточные основания полагать, что во владении Министерства инфраструктуры, которое расположено по проспекту Победы, 14, находятся документы, имеющие существенное значение для уголовного производства.\r\nВ обоснование своего ходатайства следователь сослался на то, что в следственном отделе Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве, находятся материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса по факту злоупотребления властью должностными лицами при осуществлении закупок веб-камер и ноутбуков в ходе проведения выборов депутатов Верховной Рады в 2012 году.\r\nПолиция хотела провести выемку оригинала заключения Министерства инфраструктуры относительно результатов проведенного согласно постановлению Кабинета Министров от 1 августа 2012 № 764 "О закупке товаров, работ и услуг, необходимых для создания и обеспечения функционирования системы видеонаблюдения видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организаций проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках во время проведения выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", мониторинга рынка у потенциальных поставщиков (исполнителя товаров, работ и услуг поставщиком (исполнителем) соответствующих товаров, робот и услуг определено частное акционерное общество "СИТРОНИКС").\r\nПри этом, 3 июля суд отказался давать такое разрешение полиции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян нахамил Владимиру Зеленскому.\r\nСуд закрыл дело о незаконном обогащении Омеляна.\r\nМинистерство инфраструктуры отказалось от планов по ограничению срока использования самолетов в Украине до 20 лет.\r\n