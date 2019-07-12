Суд запретил Нацполиции проводить выемку документов в ведомстве Омеляна

Деснянский районный суд Киева отказал Нацполиции в разрешении провести выемку документов в Министерстве инфраструктуры.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Следователь Управления полиции подал в суд ходатайство с просьбой дать доступ к ряду документов, которые содержаться в Мининфраструктуры.

Полиция считает, что есть достаточные основания полагать, что во владении Министерства инфраструктуры, которое расположено по проспекту Победы, 14, находятся документы, имеющие существенное значение для уголовного производства.

В обоснование своего ходатайства следователь сослался на то, что в следственном отделе Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве, находятся материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса по факту злоупотребления властью должностными лицами при осуществлении закупок веб-камер и ноутбуков в ходе проведения выборов депутатов Верховной Рады в 2012 году.

Полиция хотела провести выемку оригинала заключения Министерства инфраструктуры относительно результатов проведенного согласно постановлению Кабинета Министров от 1 августа 2012 № 764 "О закупке товаров, работ и услуг, необходимых для создания и обеспечения функционирования системы видеонаблюдения видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организаций проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках во время проведения выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", мониторинга рынка у потенциальных поставщиков (исполнителя товаров, работ и услуг поставщиком (исполнителем) соответствующих товаров, робот и услуг определено частное акционерное общество "СИТРОНИКС").

При этом, 3 июля суд отказался давать такое разрешение полиции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян нахамил Владимиру Зеленскому.

Суд закрыл дело о незаконном обогащении Омеляна.

Министерство инфраструктуры отказалось от планов по ограничению срока использования самолетов в Украине до 20 лет.