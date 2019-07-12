подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 14:03 259
Кабмин 2019-07-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Суд запретил Нацполиции проводить выемку документов в ведомстве Омеляна

Суд запретил Нацполиции проводить выемку документов в ведомстве Омеляна

Владимир Омелян. Фото: 24tv.ua
Владимир Омелян. Фото: 24tv.ua

Деснянский районный суд Киева отказал Нацполиции в разрешении провести выемку документов в Министерстве инфраструктуры.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Следователь Управления полиции подал в суд ходатайство с просьбой дать доступ к ряду документов, которые содержаться в Мининфраструктуры.

Полиция считает, что есть достаточные основания полагать, что во владении Министерства инфраструктуры, которое расположено по проспекту Победы, 14, находятся документы, имеющие существенное значение для уголовного производства.

В обоснование своего ходатайства следователь сослался на то, что в следственном отделе Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве, находятся материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса по факту злоупотребления властью должностными лицами при осуществлении закупок веб-камер и ноутбуков в ходе проведения выборов депутатов Верховной Рады в 2012 году.

Полиция хотела провести выемку оригинала заключения Министерства инфраструктуры относительно результатов проведенного согласно постановлению Кабинета Министров от 1 августа 2012 № 764 "О закупке товаров, работ и услуг, необходимых для создания и обеспечения функционирования системы видеонаблюдения видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организаций проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках во время проведения выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", мониторинга рынка у потенциальных поставщиков (исполнителя товаров, работ и услуг поставщиком (исполнителем) соответствующих товаров, робот и услуг определено частное акционерное общество "СИТРОНИКС").

При этом, 3 июля суд отказался давать такое разрешение полиции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян нахамил Владимиру Зеленскому.

Суд закрыл дело о незаконном обогащении Омеляна.

Министерство инфраструктуры отказалось от планов по ограничению срока использования самолетов в Украине до 20 лет.

 

Больше новостей о: Кабмин Мининфраструктуры Омелян Нацполиция Выемка документов

Архив
Новости
Могилев инициировал подписание Меморандума об отмене депутатской неприкосновенности 15:09
Минюст требует направить законопроект Зеленского о люстрации и на анализ в "Венецианскую комиссию" 15:05
В Киеве у трамвая отказали тормоза и он покатился назад: люди выпрыгивали из него на ходу 15:02
Цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%, - "Укрэнерго" 14:50
В субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем 14:44
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ 16:57 Документ
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
Указ Порошенко "Про ликвидацию и создание местных общих судов" будет отменен, - Рябошапка 10:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok