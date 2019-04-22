Омелян передумал ограничивать срок использования самолетов в Украине до 20 лет

Министерство инфраструктуры отказалось от планов по ограничению срока использования самолетов в Украине до 20 лет.\r\nОб этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.\r\n"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет", - сказано в нем.\r\nПри этом отмечается, что Государственная авиационная служба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров.\r\nМинистр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что ведомства будут отдельно строго контролировать задержки и переносы авиарейсов.\r\nИсполняющий обязанности первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук отметил, что проблемы с задержками или отменами рейсов создают недобросовестные туроператоры, которые продают несуществующие рейсы, о которых не знает ни авиакомпания, ни аэропорт.\r\nОднако, по его словам, это не снимает ответственности с авиакомпаний.\r\nКак сообщали Українськi Новини, дольше 20 лет эксплуатируются более 30 самолетов украинских авиакомпаний.\r\nРанее Кабмин утвердил стратегию возрождения авиастроения.