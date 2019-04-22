Омелян передумал ограничивать срок использования самолетов в Украине до 20 лет

Министерство инфраструктуры отказалось от планов по ограничению срока использования самолетов в Украине до 20 лет.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет", - сказано в нем.

При этом отмечается, что Государственная авиационная служба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что ведомства будут отдельно строго контролировать задержки и переносы авиарейсов.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук отметил, что проблемы с задержками или отменами рейсов создают недобросовестные туроператоры, которые продают несуществующие рейсы, о которых не знает ни авиакомпания, ни аэропорт.

Однако, по его словам, это не снимает ответственности с авиакомпаний.

Как сообщали Українськi Новини, дольше 20 лет эксплуатируются более 30 самолетов украинских авиакомпаний.

Ранее Кабмин утвердил стратегию возрождения авиастроения.