подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 17:55 117
Экономика 2019-04-22T17:55:31+03:00
Українські Новини
Омелян передумал ограничивать срок использования самолетов в Украине до 20 лет

Омелян передумал ограничивать срок использования самолетов в Украине до 20 лет

Министерство инфраструктуры отказалось от планов по ограничению срока использования самолетов в Украине до 20 лет.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет", - сказано в нем.

При этом отмечается, что Государственная авиационная служба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что ведомства будут отдельно строго контролировать задержки и переносы авиарейсов.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук отметил, что проблемы с задержками или отменами рейсов создают недобросовестные туроператоры, которые продают несуществующие рейсы, о которых не знает ни авиакомпания, ни аэропорт.

Однако, по его словам, это не снимает ответственности с авиакомпаний.

Как сообщали Українськi Новини, дольше 20 лет эксплуатируются более 30 самолетов украинских авиакомпаний.

Ранее Кабмин утвердил стратегию возрождения авиастроения.

Больше новостей о: Самолеты Мининфраструктуры Владимир Омелян

Архив
Новости
В команде Зеленского заявили, что он поднимет вопрос цены на газ перед Кабмином 18:00
Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности 17:55
Омелян передумал ограничивать срок использования самолетов в Украине до 20 лет 17:55
В предпасхальную субботу заработают столичные фонтаны: график 17:43
Дмитрий Разумков. Скриншот видео
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента 17:35 Дополнено
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю 06:00 Карта
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане, не смогли проголосовать на выборах президента из-за снегопада 12:55 Фото
Дмитрий Разумков. Скриншот видео
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента 17:35 Дополнено
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok