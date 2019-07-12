Причастность руководителя ФГИ Трубарова к получению взятки не подтвердилась

Информация о возможной причастности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталия Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство, не нашла своего подтверждения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация не подтвердилась. Денег не нашли", - сказал он.

По его словам, таким образом к Трубарову у НАБУ вопросов нет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.

НАБУ и Служба безопасности Украины провели обыски в здании ФГИ в Киеве.

Ранее в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".