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12 июля 2019, пятница, 13:48 48
Силовые структуры 2019-07-12T13:49:19+03:00
Українські Новини
Причастность руководителя ФГИ Трубарова к получению взятки не подтвердилась

Причастность руководителя ФГИ Трубарова к получению взятки не подтвердилась

Виталий Трубаров Фото: gordonua.com
Виталий Трубаров Фото: gordonua.com

Информация о возможной причастности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталия Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство, не нашла своего подтверждения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация не подтвердилась. Денег не нашли", - сказал он.

По его словам, таким образом к Трубарову у НАБУ вопросов нет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.

НАБУ и Служба безопасности Украины провели обыски в здании ФГИ в Киеве.

Ранее в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".

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