Причастность руководителя ФГИ Трубарова к получению взятки не подтвердилась

Информация о возможной причастности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталия Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство, не нашла своего подтверждения.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Информация не подтвердилась. Денег не нашли", - сказал он.\r\nПо его словам, таким образом к Трубарову у НАБУ вопросов нет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.\r\nНАБУ и Служба безопасности Украины провели обыски в здании ФГИ в Киеве.\r\nРанее в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".