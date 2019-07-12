Причетність керівника ФДМ Трубарова до отримання хабара не підтвердилася

Інформація про можливу причетність виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна (ФДМ) Віталія Трубарова до отримання хабара за призначення у відомство, не знайшла свого підтвердження.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Інформація не підтвердилася. Грошей не знайшли", - сказав він.\r\nЗа його словами, таким чином до Трубарова у НАБУ питань немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ перевіряло можливу причетність Трубарова до отримання хабара за призначення у відомство.\r\nНАБУ і Служба безпеки України провели обшуки в приміщенні ФДМУ в Києві.\r\nРаніше в ФДМ не змогли пояснити, як рахували зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".