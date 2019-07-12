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12 липня 2019, пʼятниця, 13:48 13
Силові структури 2019-07-12T16:15:03+03:00
Українські Новини
Причетність керівника ФДМ Трубарова до отримання хабара не підтвердилася

Причетність керівника ФДМ Трубарова до отримання хабара не підтвердилася

Віталій ТрубаровФото: gordonua.com
Віталій ТрубаровФото: gordonua.com

Інформація про можливу причетність виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна (ФДМ) Віталія Трубарова до отримання хабара за призначення у відомство, не знайшла свого підтвердження.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Інформація не підтвердилася. Грошей не знайшли", - сказав він.

За його словами, таким чином до Трубарова у НАБУ питань немає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ перевіряло можливу причетність Трубарова до отримання хабара за призначення у відомство.

НАБУ і Служба безпеки України провели обшуки в приміщенні ФДМУ в Києві.

Раніше в ФДМ не змогли пояснити, як рахували зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".

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