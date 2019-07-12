Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за последние 10 лет: как уберечь себя

Причина возникновения геомагнитных бурь - взрывы на Солнце, отголоски которых долетают до Земли. Українські Новини расскажут, что нужно делать, чтобы уменьшить проявление магнитной бури на здоровье и самочувствие.В этот день желательно дольше находиться на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.\r\nВлияние магнитных бурь на человека\r\n\r\nрезко ухудшается самочувствие;\r\nнекоторые испытывают головную боль;\r\nметеозависимые страдают от скачков давления;\r\nможет появиться раздражительность, апатия;\r\nмногие страдают от бессонницы или наоборот сонливости.\r\n\r\nКак защитить себя от влияния магнитных бурь\r\n\r\nнужно отказаться от вредной пищи;\r\nпить больше воды или мятный чай;\r\nне пить алкоголь за день до метеоудара и в день метеоудара;\r\nнужно отказаться от дальних поездок;\r\nне решать в этот день сложные задачи;\r\nесли имеются хронические заболевания, нужно держать под рукой лекарства, так как болезнь может обостриться;\r\nнужно прогуляться незадолго до сна и ложиться вовремя спать.\r\n\r\nНапомним, 17 июля ожидается лунное затмение, астролог рассказала о его влиянии на поведение людей.Ранее синоптик дала прогноз на выходные и неделю. \r\n