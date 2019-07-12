Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за последние 10 лет: как уберечь себя

Причина возникновения геомагнитных бурь - взрывы на Солнце, отголоски которых долетают до Земли. Українські Новини расскажут, что нужно делать, чтобы уменьшить проявление магнитной бури на здоровье и самочувствие.

В этот день желательно дольше находиться на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.

Влияние магнитных бурь на человека

резко ухудшается самочувствие;

некоторые испытывают головную боль;

метеозависимые страдают от скачков давления;

может появиться раздражительность, апатия;

многие страдают от бессонницы или наоборот сонливости.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

нужно отказаться от вредной пищи;

пить больше воды или мятный чай;

не пить алкоголь за день до метеоудара и в день метеоудара;

нужно отказаться от дальних поездок;

не решать в этот день сложные задачи;

если имеются хронические заболевания, нужно держать под рукой лекарства, так как болезнь может обостриться;

нужно прогуляться незадолго до сна и ложиться вовремя спать.

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