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12 июля 2019, пятница, 11:32 1610
Lifestyle 2019-07-12T11:42:34+03:00
Українські Новини
Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за последние 10 лет: как уберечь себя

Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за последние 10 лет: как уберечь себя

Магнитная буря. Фото: zak-kor.net
Магнитная буря. Фото: zak-kor.net

Причина возникновения геомагнитных бурь - взрывы на Солнце, отголоски которых долетают до Земли. Українські Новини расскажут, что нужно делать, чтобы уменьшить проявление магнитной бури на здоровье и самочувствие.

В этот день желательно дольше находиться на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.

Влияние магнитных бурь на человека

  • резко ухудшается самочувствие;
  • некоторые испытывают головную боль;
  • метеозависимые страдают от скачков давления;
  • может появиться раздражительность, апатия;
  • многие страдают от бессонницы или наоборот сонливости.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

  • нужно отказаться от вредной пищи;
  • пить больше воды или мятный чай;
  • не пить алкоголь за день до метеоудара и в день метеоудара;
  • нужно отказаться от дальних поездок;
  • не решать в этот день сложные задачи;
  • если имеются хронические заболевания, нужно держать под рукой лекарства, так как болезнь может обостриться;
  • нужно прогуляться незадолго до сна и ложиться вовремя спать.

Напомним, 17 июля ожидается лунное затмение, астролог рассказала о его влиянии на поведение людей.

Ранее синоптик дала прогноз на выходные и неделю

 

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