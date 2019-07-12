Українців чекає найпотужніша магнітна буря за останні 10 років: як уберегти себе

Причина виникнення геомагнітних бур - вибухи на Сонці, відгомони яких долітають до Землі. Українські Новини розкажуть, що потрібно робити, щоб зменшити прояв магнітної бурі на здоров'я та самопочуття.У цей день бажано довше перебувати на вулиці, зменшити фізичні навантаження і уникати стресових ситуацій.\r\nВплив магнітних бур на людину\r\n\r\nрізко погіршується самопочуття;\r\nдеякі відчувають головний біль;\r\nметеозалежні страждають від стрибків тиску;\r\nможе з'явитися дратівливість, апатія;\r\nбагато людей страждають від безсоння або навпаки сонливості.\r\n\r\nЯк захистити себе від впливу магнітних бур\r\n\r\nпотрібно відмовитися від шкідливої їжі;\r\nпити більше води або м'ятний чай;\r\nне пити алкоголь за день до метеоудара і в день метеоудара;\r\nпотрібно відмовитися від далеких поїздок;\r\nне вирішувати в цей день складні питання;\r\nякщо є хронічні захворювання, потрібно тримати під рукою ліки, так як хвороба може загостритись;\r\nпотрібно прогулятися незадовго до сну і вчасно лягати спати.\r\n\r\nНагадаємо, 17 липня очікується місячне затемнення, астролог розповіла про його вплив на поведінку людей.Раніше синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.\r\n