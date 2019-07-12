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12 липня 2019, пʼятниця, 11:42 28
Lifestyle 2019-07-12T13:45:03+03:00
Українські Новини
Українців чекає найпотужніша магнітна буря за останні 10 років: як уберегти себе

Українців чекає найпотужніша магнітна буря за останні 10 років: як уберегти себе

Магнітна буря. Фото: zak-kor.net
Магнітна буря. Фото: zak-kor.net

Причина виникнення геомагнітних бур - вибухи на Сонці, відгомони яких долітають до Землі. Українські Новини розкажуть, що потрібно робити, щоб зменшити прояв магнітної бурі на здоров'я та самопочуття.

У цей день бажано довше перебувати на вулиці, зменшити фізичні навантаження і уникати стресових ситуацій.

Вплив магнітних бур на людину

  • різко погіршується самопочуття;
  • деякі відчувають головний біль;
  • метеозалежні страждають від стрибків тиску;
  • може з'явитися дратівливість, апатія;
  • багато людей страждають від безсоння або навпаки сонливості.

Як захистити себе від впливу магнітних бур

  • потрібно відмовитися від шкідливої їжі;
  • пити більше води або м'ятний чай;
  • не пити алкоголь за день до метеоудара і в день метеоудара;
  • потрібно відмовитися від далеких поїздок;
  • не вирішувати в цей день складні питання;
  • якщо є хронічні захворювання, потрібно тримати під рукою ліки, так як хвороба може загостритись;
  • потрібно прогулятися незадовго до сну і вчасно лягати спати.

Нагадаємо, 17 липня очікується місячне затемнення, астролог розповіла про його вплив на поведінку людей.

Раніше синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.

 

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