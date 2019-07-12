Українців чекає найпотужніша магнітна буря за останні 10 років: як уберегти себе

Причина виникнення геомагнітних бур - вибухи на Сонці, відгомони яких долітають до Землі. Українські Новини розкажуть, що потрібно робити, щоб зменшити прояв магнітної бурі на здоров'я та самопочуття.

У цей день бажано довше перебувати на вулиці, зменшити фізичні навантаження і уникати стресових ситуацій.

Вплив магнітних бур на людину

різко погіршується самопочуття;

деякі відчувають головний біль;

метеозалежні страждають від стрибків тиску;

може з'явитися дратівливість, апатія;

багато людей страждають від безсоння або навпаки сонливості.

Як захистити себе від впливу магнітних бур

потрібно відмовитися від шкідливої їжі;

пити більше води або м'ятний чай;

не пити алкоголь за день до метеоудара і в день метеоудара;

потрібно відмовитися від далеких поїздок;

не вирішувати в цей день складні питання;

якщо є хронічні захворювання, потрібно тримати під рукою ліки, так як хвороба може загостритись;

потрібно прогулятися незадовго до сну і вчасно лягати спати.

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