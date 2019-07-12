Госинфраструктуры пока не закупало светлоотражающие жилеты для школьников, которые пообещал раздать Гройсман

Государственное агентство инфраструктурных проектов пока не закупало светлоотражающие жилеты для школьников через систему электронных закупок Prozorro, хотя Гройсман заявил, что оно уже занимается этим.

Об этом свидетельствует сайт системы Prozorro.

Закупки жилетов нет в перечне тендеров, которые провело или объявило агентство.

Также агентства нет в перечне организаций и предприятий, которые ранее закупали светлооотражающие жилеты и жилеты со светлоотражающими полосами через Prozorro.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман заявил, что ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге и продемонстрировал образец жилета.

Тем временем Министерство образования и науки и Министерство юстиции заявили, что не разрабатывали никаких решений о выдаче школьникам светоотражающих жилетов для безопасности на дороге.

Впервые об инициативе с жилетами Гройсман заговорил почти год назад. Пресс-служба премьера затем уточнила, что жилеты должно закупать Госагенстство инфраструктурных проектов и их будут выдавать в школах в начале сентября.