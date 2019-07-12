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12 июля 2019, пятница, 11:10 652
Политика 2019-07-12T11:22:18+03:00
Українські Новини
Госинфраструктуры пока не закупало светлоотражающие жилеты для школьников, которые пообещал раздать Гройсман

Госинфраструктуры пока не закупало светлоотражающие жилеты для школьников, которые пообещал раздать Гройсман

Светоотражающий жилет. Фото: kmu.gov
Светоотражающий жилет. Фото: kmu.gov

Государственное агентство инфраструктурных проектов пока не закупало светлоотражающие жилеты для школьников через систему электронных закупок Prozorro, хотя Гройсман заявил, что оно уже занимается этим. 

Об этом свидетельствует сайт системы Prozorro.

Закупки жилетов нет в перечне тендеров, которые провело или объявило агентство.

Также агентства нет в перечне организаций и предприятий, которые ранее закупали светлооотражающие жилеты и жилеты со светлоотражающими полосами через Prozorro.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман заявил, что ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге и продемонстрировал образец жилета.

Тем временем Министерство образования и науки и Министерство юстиции заявили, что не разрабатывали никаких решений о выдаче школьникам светоотражающих жилетов для безопасности на дороге.

Впервые об инициативе с жилетами Гройсман заговорил почти год назад. Пресс-служба премьера затем уточнила, что жилеты должно закупать Госагенстство инфраструктурных проектов и их будут выдавать в школах в начале сентября.

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