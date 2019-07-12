Летальный случай: в метрополитене рассказали о пассажире, который упал на рельсы на "Оболони"

Пассажир, который упал на рельсы на станции метрополитена "Оболонь" в Киеве, умер.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Это летальный случай", - сказала она.

По ее словам, погибла женщина.

Было это самоубийство или женщина упала случайно Макогон не сообщила, уточнив, что это будут выяснять правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, около 9:00 в пятницу "Киевский метрополитен" закрыл станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.

На данный момент все станции работают в обычном режиме.

Год назад по поездом на "Левобережной" погиб человек.

Весной на "Арсенальной" на рельсы упала женщина, она выжила.