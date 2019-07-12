подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 10:32 2306
Общество 2019-07-12T10:33:51+03:00
Українські Новини
Летальный случай: в метрополитене рассказали о пассажире, который упал на рельсы на "Оболони"

Летальный случай: в метрополитене рассказали о пассажире, который упал на рельсы на "Оболони"

Метрополитен. Скриншот
Метрополитен. Скриншот

Пассажир, который упал на рельсы на станции метрополитена "Оболонь" в Киеве, умер.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Это летальный случай", - сказала она.

По ее словам, погибла женщина.

Было это самоубийство или женщина упала случайно Макогон не сообщила, уточнив, что это будут выяснять правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, около 9:00 в пятницу "Киевский метрополитен" закрыл станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.

На данный момент все станции работают в обычном режиме.

Год назад по поездом на "Левобережной" погиб человек.

Весной на "Арсенальной" на рельсы упала женщина, она выжила.

Больше новостей о: Киев Метро Пассажир Оболонь Киевский метрополитен

Архив
Новости
В Днипре протестуют против беспредела местных налоговиков, - СМИ 12:08
Российский беспилотник. Фото: azov.org.ua
Военные "Азова" сбили российский беспилотник в зоне ООС 12:00
Апелляционный суд в Виннице. Фото: ГСА
В Виннице судебная администрация открыла новое здание апелляционного суда 12:00
Украина увеличила экспорт зерна на 23% в 2018/2019, - Минсельхоз США 11:46
Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за последние 10 лет: как уберечь себя 11:32
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария 14:18
Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ 16:57 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok