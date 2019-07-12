Летальный случай: в метрополитене рассказали о пассажире, который упал на рельсы на "Оболони"

Пассажир, который упал на рельсы на станции метрополитена "Оболонь" в Киеве, умер.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила спикер коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.\r\n"Это летальный случай", - сказала она.\r\nПо ее словам, погибла женщина.\r\nБыло это самоубийство или женщина упала случайно Макогон не сообщила, уточнив, что это будут выяснять правоохранители.\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 9:00 в пятницу "Киевский метрополитен" закрыл станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.\r\nНа данный момент все станции работают в обычном режиме.\r\nГод назад по поездом на "Левобережной" погиб человек.\r\nВесной на "Арсенальной" на рельсы упала женщина, она выжила.